Xiaomi prezentuje dwa nowe telefony: POCO F3 i POCO X3 Pro

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, firma Xiaomi zaprezentowała 22 marca nowe smartfony marki POCO. Modele POCO F3 oraz POCO X3 Pro sporo oferują i są przystępne cenowo.

Na dzień 28 lutego 2021 roku, POCO dostarczyło łącznie 13 milionów smartfonów od początkowej premiery POCO F1 w 2018 roku. Globalna sprzedaż samego POCO X3 NFC przekroczyła 4 miliony sztuk w ciągu 7 miesięcy.

– powiedział Kevin Qiu, szef POCO Global

Jesteśmy podekscytowani, że możemy wspierać POCO we wprowadzaniu na rynek dwóch nowych produktów, POCO F3 i POCO X3 Pro, wyposażonych odpowiednio w Snapdragona 870 i 860. Platformy te zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić użytkownikom na całym świecie uniwersalne możliwości łączności, wysoką jakość w grach oraz doskonałe możliwości aparatów fotograficznych.

– powiedział Kedar Kondap, wiceprezes ds. zarządzania produktami w Qualcomm Technologies

POCO F3 to prawdziwa bestia

POCO F3 wyposażony został w chipset Qualcomm Snapdragon 870 5G z unowocześnionym procesor z rdzeniami Kryo 585 o częstotliwości taktowania do 3,2 GHz oraz szybkim procesorem graficznym Adreno 650, dzięki czemu smartfon powinien się dobrze sprawdzić w grach. W połączeniu z pamięcią RAM LPDDR5 i pamięcią masową UFS 3.1, konfiguracja ta gwarantuje szybszy odczyt i zapis danych podczas pracy wielozadaniowej. Zwiększoną wydajność model ten zawdzięcza procesorowi technologicznemu 7 nm, w którym wykonano procesor, a także technologii chłodzenia LiquidCool 1.0 Plus, która pozwala urządzeniu zapewnić zawsze wysoką wydajność.

POCO F3 ma modem Snapdragon X55 5G, dzięki czemu będzie działać z większością sieci 5G na świecie. Urządzenie obsługuje również sieć Wi-Fi 6, co stawia je w jednym szeregu ze smartfonami z najwyższej półki.

Wysoka częstotliwość odświeżania 120 Hz w POCO F3 zapewnia dużą płynność podczas grania na dużym, 6,67-calowym wyświetlaczu AMOLED. Dodatkowo, częstotliwość próbkowania dotyku wynosząca do 360 Hz oraz precyzyjnie dostrojony algorytm detekcji dotyku umożliwiają szybką reakcję telefonu na dotyk palca. Technologia MEMC dodatkowo poprawia płynność materiałów wideo, zwiększając liczbę klatek na sekundę. Wyświetlacz ma certyfikat HDR10+, co wraz z funkcjami True Display i True Color przekłada się na przyjemne dla oka wrażenia wizualne, dzięki żywym, bardzo dokładnym kolorom. Zmodernizowany wyświetlacz ma maksymalną jasność ekranu na poziomie 1300 nitów, ale jego zużycie energii jest do 15 % niższe w porównaniu z wyświetlaczami poprzedniej generacji.

Obudowa urządzenia jest wykonana z antypoślizgowego materiału, ma zaledwie 7,8 mm grubości i waży 196 g, dzięki czemu wygodnie i pewnie leży w dłoni. Szkło Corning Gorilla Glass 5 zarówno z przodu, jak i z tyłu zapewnia solidną ochronę telefonu.

POCO F3 ma dwa głośniki. Główny na dole i dodatkowy na górze obudowy. POCO F3 jest pierwszym urządzeniem tej marki wyposażonym w technologię dźwięku Dolby Atmos, która podnosi jakość dźwięku, zapewnia wciągające wrażenia w grach, filmach i muzyce, bez względu na to, czy słuchasz przez słuchawki czy wbudowane głośniki.

W Dolby z niecierpliwością czekamy na premierę serii POCO F3. Chcemy popularyzacji Dolby Atmos na smartfony. Jesteśmy również dumni ze spektakularnej pracy wykonanej przez POCO – pokaże ona, jak dobry może być dźwięk z urządzeń przenośnych.

– powiedział Mahesh Balakrishnan, wiceprezes Audio Business, Consumer Entertainment Group w Dolby Laboratories





Nowy smartfon ma trzy aparaty z tyłu, wspierane sztuczną inteligencją oraz wieloma sprytnymi funkcjami, które pomogą zwiększyć jakość zdjęć. Główny aparat ma rozdzielczość 48 Mpix i domyślnie łączy każde 4 piksele w jeden większy. Towarzyszy mu aparat z obiektywem ultraszerokokątnym 119° oraz aparat makro z autofokusem w zakresie 3 cm – 7 cm. Przedni aparat ma rozdzielczość 20 Mpix.

POCO F3 ma trzy mikrofony i jest wyposażony w funkcję Audio Zoom. Podczas nagrywania wideo, trzeci mikrofon z tyłu pozwala urządzeniu „przybliżyć” dźwięk wraz z obrazem, przechwytując czystszy dźwięk nawet z odległych scen i znacznie poprawiając odbiór dźwięku podczas filmowania. Całość zasilana jest akumulatorem o pojemności 4520 mAh z szybkim ładowaniem 33 W.

Smartfon będzie dostępny w trzech kolorach: Arctic White (białym), Night Black (czarnym) i Deep Ocean Blue (niebieskim). Do wyboru będą dwa warianty pamięci: 6 GB + 128 GB i 8 GB + 256 GB. Sprzedaż w Polsce rozpocznie się w kwietniu tego roku z cenami 1599 zł za wariant 6/128 GB i 1799 zł za 8/256 GB.

POCO X3 Pro: dokładnie to, czego potrzebujesz

POCO X3 Pro ma imponującą dla tej półki cenowej wydajność, którą zapewnia chipsetowi Qualcomm Snapdragon 860, jednej z najpotężniejszych platform mobilnych 4G dostępnych obecnie na rynku. Układ ten wyposażona jest w procesor z rdzeniami Kryo 485 (technologia 7 nm, taktowanie do 2,96 GHz), wraz z GPU Adreno 640 dla lepszego renderowania grafiki. Wszystkie gry, nawet te najbardziej wymagające, powinny tu działać płynnie.

Wraz z ulepszonym systemem pamięci UFS 3.1, urządzenie oferuje niezłe prędkości odczytu i zapisu, dzięki czemu nie musisz długo czekać na załadowanie plików, gier i aplikacji. Urządzenie wyposażono również w LiquidCool Technology 1.0 Plus, chłodzenie z powiększonymi miedzianymi ciepłowodami i wieloma warstwami grafitu.

POCO X3 Pro ma 6,67-calowy wyświetlacz FullHD+ DotDisplay z częstotliwością odświeżania do 120 Hz i częstotliwością próbkowania dotyku 240 Hz. Zapewnia to szybkie i pozbawione opóźnień wrażenia z rozrywki mobilnej. Wyświetlacz wykorzystuje technologię DynamicSwitch do optymalizacji częstotliwości odświeżania dla różnych aplikacji. Ekran POCO X3 Pro jest chroniony powłoką Corning Gorilla Glass 6.

Najnowsze urządzenie POCO wyróżnia się wzornictwem. Możemy wybierać spośród trzech oryginalnych kolorów obudowy. Zakrzywiony tył 3D przyciąga wzrok dzięki tęczowemu wykończeniu, które pięknie odbija światło pod różnymi kątami. Dodatkowo, POCO X3 Pro ma łatwo dostępny i dokładny czujnik linii papilarnych, umieszczony z boku urządzenia.

POCO X3 Pro ma baterię o pojemności 5160 mAh, który mozna szybko naładować dołączoną ładowarką o mocy 33 W. Dwa głośniki, na górze i na dole, emitują wysokiej jakości dźwięk, czy to podczas oglądania wideo w sieci, czy podczas grania. W połączeniu z wibracjami generowanymi przez precyzyjnie dostrojony silnik liniowy w osi Z urządzenia, zapewnia to satysfakcjonującą rozgrywkę.

Smartfon działa jak kieszonkowy operator z zestawem kamer i niezliczonymi funkcjami. Główny aparat ma rozdzielczość 48 Mpix i pozwala na rejestrację wyraźnych i szczegółowych zdjęć. Ultraszerokokątny obiektyw 119° oferuje tryb nocny, dzięki czemu piękne ujęcia krajobrazów lub zdjęcia grupowe można robić nawet przy słabym oświetleniu. Aparat makro i czujnik głębi dopełniają całości.

POCO X3 Pro będzie dostępny w trzech kolorach: Phantom Black (czarnym), Frost Blue (niebieskim) i Metal Bronze (brązowym) oraz w dwóch wariantach pamięci: 6 GB + 128 GB i 8 GB + 256 GB. W Polsce sprzedaż smartfonu ruszy 29 marca tego roku z ceną 1099 zł za wariant 6/128 GB i 1299 zł za wersję 8/256 GB. Startowi sprzedaży będzie towarzyszyć 24-godzinna promocja na Allegro, w ramach której ceny będą niższe o 300 zł.

