Oppo prezentuje nowe Reno5, opaskę sportową i świetne słuchawki

Oppo zaprezentowało właśnie smartfony z nowej Linii Reno5, wysokiej klasy słuchawki TWS i nową opaskę sportową. Nie ma wątpliwości, że Oppo kieruje swoje telefony do miłośników filmowania. Jest sporo nowości w aplikacji do obsługi aparatów, a przy okazji Oppo powiadomiło o nietypowej współpracy. Marka Oppo będzie partnerem Festiwalu Nowe Horyzonty.

Oppo Reno5 5G: Świetny średniak do kręcenia filmów

Oppo Reno5 5G to model z ekranem o przekątnej 6,4 cala w szorstkiej obudowie, która nie przyjmuje odcisków palców. Ekran AMOLED o rozdzielczości FHD+ dostał częstotliwość odświeżania 90 Hz i certyfikat Netflix HD. Nie zabrakło superszybkiego ładowania SuperVOOC 2.0 z mocą 65 W. Akumulator 4300 mAh można naładować do pełna w 35 minut.

Sercem Oppo Reno5 5G jest dobrze znany Snapdragon 765G, obsługujący łączność 5G polskich operatorów. Tacka zmieści dwie karty nano-SIM, przy czym 5G może być aktywne na jednej z nich. Towarzyszy mu 8 GB RAM-u i 128 GB na dane. Telefon działa pod kontrolą ColorOS 11.1, bazującego na Androidzie 11. Z wierzchu wygląda jak czysty Android, ale pod spodem znajduje się sporo fajnych dodatków, poprawiających bezpieczeństwo i oszczędność energii.

Jego moduł fotograficzny ma 4 elementy: 64-megapikselowy aparat główny, 2-megapikselowy, czarno-biały aparat pomocniczy, 8-megapikselowy aparat szerokokątny i 2-megapikselowy makro, aparat przedni ma matrycę 32 MPix. Jego obsługą zajmuje się świetne oprogramowanie, zdolne wykorzystać ten zestaw do rozmywania tła na filmach, kręcenia filmów 4K HDR i doskonałych filmów nocnych. Nie zabrakło sztucznej inteligencji, która rozpoznaje sceny i dopasowuje parametry fotografowania do tego, co widać w kadrze. Jest też ultrastabilizacja obrazu, wykorzystująca obraz z obiektywu szerokokątnego. Nowością jest możliwość kręcenia obiema kamerami na raz na kilka sposobów. Filmy można edytować na telefonie z użyciem aplikacji SOLOOP, dostępnej z telefonu.

Oppo Reno5 5G jest już w moich rękach i zrobił dobre pierwsze wrażenie, niebawem zdradzę więcej. Cena tego modelu to 1999 zł. W zestawie znalazły się słuchawki (telefon ma gniazdo jack), ładowarka SuperVOOC z kablem oraz etui ochronne. Na ekranie jest fabrycznie naklejona folia ochronna.

Oppo Reno5 Lite – Niedrogo i kolorowo

Oppo Reno5 Lite to model jeszcze trochę tańszy, ale ma coś, czego nie ma żaden inny Reno5 – możliwość kręcenia filmów z zachowaniem koloru tylko tam, gdzie chcemy. Można ją wykorzystać dwojako – zostawić kolory tylko na pierwszym planie (na przykład zrobić portret z czarno-białym tłem) lub zostawić tylko jeden kolor na całym kadrze – na przykład tylko niebieski, gdy cała reszta jest czarno-biała. Poza tym mamy tu te same możliwości oprogramowania aparatu, co w Oppo Reno5 5G, a więc możliwość kręcenia filmu dwoma aparatami jednocześnie, sztuczną inteligencję poprawiającą ujęcia i tak dalej. Cztery aparaty to: 48-megapikselowy główny, 2 MPix pomocniczy, 2 MPix makro i 8 MPix szerokokątny.

Oppo Reno5 Lite ma ekran AMOLED o przekątnej 6,43 cala. Warto zwrócić uwagę na jego wagę – 172 gramy i 7,8 mm grubości to bardzo przyzwoite parametry przy tych wymiarach. Wewnątrz znalazł się procesor MediaTek Helio P95. Nie jest to nowa jednostka, ale nowy system chłodzenia może tchnąć w nią drugie życie. Oppo twierdzi, że poprawa chłodzenia zapewnia spore zyski wydajności. Całość zasila akumulator 4310 mAh, który można naładować w standardzie VOOC Flash Charge z mocą 30 W.

Oppo Reno5 Lite będzie można kupić już za 1599 zł.

Oppo Reno5 Z – Taniutkie 5G

Oppo Reno5 Z wejdzie na rynek nieco później, ale warto na niego poczekać. Będzie to jeden z lepiej wycenionych telefonów z obsługą 5G, jakie będzie można kupić w 2021 roku. Oppo Reno5 Z powstał na bazie czipu Mediatek Dimensity 800U z modemem 5G, któremu towarzyszy 8 GB RAM-u i autorski system 8 anten 360°. Dzięki temu Oppo Reno5 Z ma łapać zasięg tam, gdzie inne modele wymiękną i bez względu na to, jak będzie trzymany.

Całość zasili akumulator 4310 mAh z szybkim ładowaniem 30 W. Reno5 Z może też pochwalić się smukłą linią – 7,8 mm grubości, 173 gramy przy przekątnej ekranu 6,43 cala – i interesującymi kolorami obudowy.

Oppo Reno5 Z zostanie wprowadzony na rynek nieco później. Jego cena wyniesie 1799 zł.

Oppo Band – ciągły pomiar natlenienia krwi

Oppo Band to bardzo klasyczna opaska sportowa, wyposażona w ważną w ostatnich czasach funkcję – stały pomiar natlenienia krwi. Urządzenie składa się z „pastylki” z ekranem AMOLED 1,1 cala (trzeba ją wyjąć do ładowania) i silikonowej, wymiennej bransolety. Urządzenie obsługuje 12 trybów ćwiczeń, w tym jogę, ćwiczenia aerobowe na maszynach i pływanie – jest wodoszczelna do 5 atmosfer. Opaska może działać bez ładowania około 12 dni, ale oczywiście stałe monitorowania natlenienia krwi i tętna znacznie ten czas skróci. Nie zabrakło inteligentnego monitorowania snu. Poza tym może oczywiście wyświetlić powiadomienia, informacje pogodowe, sterować muzyką, zwolnić migawkę aparatu czy włączyć sygnał dźwiękowy na telefonie (funkcja „znajdź telefon”).

Oppo Band będzie dostępny w Polsce w cenie 199 zł, na razie tylko w kolorze czarnym. Do jej obsługi przeznaczona jest darmowa aplikacja HeyTap Health.

Oppo Enco X – słuchawki TWS z aktywną redukcją szumów

Nową kolekcję gadżetów Oppo uzupełniają słuchawki bezprzewodowe Oppo Enco X. W każdej malutkiej słuchawce znajduje się podwójny przetwornik, złożony z mniejszego membranowego i 11-milimetrowego przetwornika dynamicznego, który odpowiada za tony średnie i basy. Dźwięk został dostrojony z pomocą specjalistów z DYNAUDIO. Do tego dostaniemy 4 stopnie tłumienia hałasu (przepuszczanie wszystkiego, normalny, redukcja szumów i mocna redukcja szumów). Do sterowania słuchawkami służą dotykowe przyciski na ich „ogonkach”.

Słuchawki TWS coraz częściej służą nam też do rozmów i tu również Oppo dołożyło wszelkich starań, by ich jakość była na wysokim poziomie. Każda ze słuchawek ma dwa mikrofony zewnętrzne i jeden wewnętrzny. Połączenie informacji z tych źródeł pozwala ograniczyć do minimum dźwięki z zewnątrz i odizolować tylko głos.

Słuchawki wytrzymają 5,5 godziny pracy na jednym ładowaniu z wyłączonym aktywnym tłumieniem. Etui ze wbudowanym akumulatorem pozwoli na kolejnych kilka ładowań. W sumie więc zestaw zapewnia nam nawet 25 godzin słuchania. Oczywiście można ładować słuchawki kablem USB-C lub bezprzewodowo. Słuchawki spełniają wymagania normy IP54. Transmisja dźwięku może odbywać się z użyciem kodeków AAC, SBC i LHDC.

Cena Oppo Enco X to 799 zł.

Wróćmy jeszcze na chwilę do tematu współpracy z festiwalem Nowe Horyzonty. Towarzyszy jej oczywiście wyjątkowy konkurs na krótką formę filmową. Zwycięska praca zostanie wyświetlona podczas galowego pokazu w czasie festiwalu. To wyjątkowa okazja, by zaistnieć w świecie filmu. Myślę, że nie ma lepszego miejsca na debiut kinowy, niż Nowe Horyzonty.

