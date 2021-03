Xiaomi Mi 11 Ultra zobaczymy jeszcze w marcu?

Wygląda na to, że na Xiaomi Mi 11 Ultra nie będziemy musieli zbyt długo czekać. Według Ice unierse, jednego z użytkowników Twittera specjalizującego się w dostarczaniu przecieków, superflagowiec miałby zadebiutować jeszcze w tym miesiącu.

Samsung ISOCELL GN2 will be the largest mobile phone sensor in 2021, which will bring an unprecedented experience, waiting for the Xiaomi phone at the end of the month.