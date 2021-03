Ifixit: Xiaomi Mi 11 to nie jest telefon łatwy do naprawy

Czy trudno jest naprawić najnowszy flagowy smartfon firmy Xiaomi? Na to pytanie odpowiada serwis iFixit, który wziął na swój warsztat model Mi 11 i dał mu ocenę świadczącą o tym, że nie jest to łatwy proces.

Xiaomi Mi 11 to zaprezentowany pod koniec 2020 roku flagowy smartfon tej chińskiej firmy, który od niedawna jest również dostępny na polskim rynku. Urządzenie jest bardzo wydajne, ma świetny zestaw fotograficzny oraz doskonały, bardzo jasny wyświetlacz. Urządzenie ma też kilka wad, o których przeczytacie w naszej recenzji.

Teraz smartfon ten trafił na warsztat serwisu iFixit, który rozebrał go na części, oceniając przy okazji, jak łatwy do naprawy jest ten model. Wynik flagowca Xiaomi wyniósł 4/10, czyli nie był zbyt wysoki. iFixit docenił, że do rozebrania smartfonu na części potrzebny jest tylko jeden standardowy śrubokręt krzyżakowy. Xiaomi nie przesadził też z ilością kleju, co może się wiązać z brakiem certyfikatu IP, dotyczącym wodo- i pyłoszczelności. Wiele komponentów jest modułowych, co ułatwia ich wymianę.

Istotne jest tu również to, że baterię i wyświetlacz można wymienić oddzielnie, chociaż jest to proces dosyć żmudny. Dla porównania, gdy w ubiegłym roku wymieniałem stłuczony wyświetlacz w swoim Samsungu Galaxy Note10+, otrzymałem nowy wyświetlacz razem z przednią szybką, aluminiową ramką (ze starej obudowy został tylko tylny panel) i baterią właśnie.

A co jest w Xiaomi Mi 11 najgorsze z punktu widzenia naprawy? Szklany korpus i zaokrąglenia sprawiają, że ich uszkodzenia w wyniku upadku są bardzo prawdopodobne. Jednak zakrzywione szkło wymaga specjalnych narzędzi, by nie pękło podczas naprawy. Ponadto, aby wymienić czytnik linii papilarnych, trzeba usunąć z telefonu cały wyświetlacz, co moze doprowadzić do jego uszkodzenia.

Czego jeszcze dowiedział się iFixit? Kluczowe elementy wyposażenia smartfonu znajdują się pod miedzianym wymiennikiem ciepła, służącym do ich chłodzenia. Oprócz Snapdragona 888, jest tu również pamięć RAM LPDDR5 3200 MHz Samsunga oraz znajdująca się tuż obok pamięć masowa UFS 3.1 firmy SK Hynix.

