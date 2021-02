iFixit: Samsung Galaxy S21 jest łatwiejszy do naprawy niż jego poprzednik

Serwis iFixit sprawdził, czy łatwo jest samodzielnie naprawić najmniejszy z najnowszych flagowców Samsunga, model Galaxy S21. Ocena łatwości nie jest wysoka, ale niektóre rozwiązania sprawiają, że jest to łatwiejsze niż w przypadku ubiegłorocznego Galaxy S20.

Samsung Galaxy S21 to najmniejszy przedstawiciel najnowszej serii flagowych smartfonów tego koreańskiego producenta. Urządzenie to różni się od swojego większego brata (Galaxy S21+) w zasadzie tylko wielkością oraz plastikowym tylnym panelem. Ten ostatni różni nowy model również od poprzednika, czyli smartfonu Galaxy S20, podobnie jak płaski ekran, który łatwiej jest zdemontować.

Różnice są również w środku. Na przykład przewód wyświetlacza jest teraz odłączany, co również pomaga przy rozbieraniu telefonu na części i jego późniejsze złożenie. Więcej zobaczymy na dołączonym poniżej filmie, w tym znacznie większy niż we wcześniejszych "Galaktykach" podekranowy czytnik linii papilarnych.

iFixit ocenił łatwość naprawy Samsunga Galaxy S21 na 4/10, co nie jest wysoką oceną. Serwis pozytywnie ocenił fakt, że wszystkie śrubki są identyczne i wystarczy do nich jeden śrubokręt krzyżakowy. Nie trzeba też uważać by nie pomieszać śrubek, a to też ułatwia naprawę. Z drugiej strony, największe utrudnienia wciąż są z elementami naprawianymi najczęściej - ekranem i baterią.

Źródło tekstu: iFixit