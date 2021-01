Apple AirPods Max rozebrane przez iFixit - wnioski zaskakują

Redakcja portalu iFixit opublikowała artykuł dotyczący demontażu słuchawek Apple AirPods Max. Warte 2799 zł akcesorium okazało się najłatwiejszym w serwisowaniu sprzętem producenta w historii portalu.

Jak zwraca uwagę zespół iFixit, nowe wokółuszne AirPodsy są sprzętem naprawialnym, pozwalającym na wymianę większości kluczowych elementów. Sam proces demontażu jest jednak długi i miejscami dość uciążliwy. Wiele problemów sprawił demontaż grilli pod nausznikami, przymocowanych za pomocą niestandardowych śrub Pentalobe i dodatkowo przyklejonych do obudowy z wykorzystaniem kleju.Redakcja zwróciła także uwagę na ograniczoną przestrzeń, utrudniającą dostęp do śrub mocujących poszczególne elementy wewnątrz muszli.

Mimo tych zastrzeżeń AirPods Max otrzymały od iFixit ocenę 6/10, która pierwszą oceną przyznaną przez portal dla sprzętu Apple wyższą niż 0.

Z innych ciekawych obserwacji zespołu iFixit warto zwrócić uwagę na sposób mocowania pałąka, do którego wykorzystano miniaturowe złącze Lightning. Nie tylko pozwoliło to wyeliminować przewody w konstrukcji mocowania, ale także umożliwia jego wymianę i to z wykorzystaniem wyłącznie... kluczyka do tacki SIM. Z artykułu dowiadujemy się także, że zastosowany w słuchawkach akumulator umieszczono jedynie w prawej muszli, a mimo to są one perfekcyjnie wyważone.

Wysoka ocena w kategorii naprawialności to bez wątpienia istotna wiadomość, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z prawdopodobnie najdroższymi słuchawkami w swojej klasie. A skoro o cenie mowa - demontaż pokazuje także, z czego ona wynika. Apple AirPods Max od strony zarówno zastosowanej technologii, jak i wykonania są od swoich konkurentów znacznie bardziej zaawansowane. Zespół iFixit przyrównał je pod tym kątem do wysokiej klasy mechanicznego zegarka, podczas gdy Sony WH-1000XM4 i Bose NC 700 miały w tym porównaniu wyglądać raczej jak zabawki.

Zobacz: AirPods Pro wadliwe - Apple przestał udawać, że wszystko jest OK

Zobacz: iPhone 12 mini w rękach iFixit. Maluch Apple'a pokazał swoje wnętrze

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: iFixit