RedMagic 6R: debiutuje gamingowy telefon 5G z ekranem AMOLED i Snapdragonem 888 w konkrecyjnej cenie

Nubia zaprezentowała nowy model ze swojej gamingowej serii – RedMagic 6R. Telefon z ekranem AMOLED i Snapdragonem 888 ma ciekawe funkcje dla graczy, a przy tym zachęca przystępną ceną. W czerwcu smartfon pojawi się na światowych rynkach.

RedMagic 6R to kolejny przedstawiciel serii, do której należą już modele RedMagic 6 i RedMagic 6 Pro. Różni się jednak od nich wzornictwem i wykończeniem. Nowy model ma grubość 7,88 i waży 186 g. Na krawędzi obudowy znalazły się dodatkowe przyciski do gier o reakcji 400 Hz, które mają zapewnić w smartfonie konsolowe wrażenia. Przyciski można dowolnie mapować, dostosowując je do danej gry, na przykład powiązać je z ekranowymi przyciskami o różnym zastosowaniu.

Podczas zabawy, w trybie Game Space, procesor i GPU dostają dodatkową moc, wtedy też można korzystać ze specjalnych funkcji jak mini okno podglądu (np. dla komunikatora), a także nagrywania rozgrywki.

Ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala ma rozdzielczość Full HD+ (2400 x 1080), proporcje 20:9 i zapewnia adaptacyjne odświeżanie obrazu od 30 do 144 Hz oraz reakcję na dotyk 360 Hz. Producent obiecuje pełne pokrycie skali barw DCI-P3, 10-bitowy obraz, a także jasność sięgającą 770 nitów. W ekran wkopiowany został czytnik linii papilarnych.

RedMagic 6R ma głośniki stereo, a więc dodatkowy atut, ale by obniżyć cenę, producent zastosował plastikową obudowę. Jest to jedyne ustępstwo jakościowe.

W gamingowym modelu z wyższej półki mógł znaleźć się tylko jeden chipset – Snapdragon 888 sparowany z pamięcią RAM LPDDR5 o wielkości 6, 8 lub 12 GB oraz pamięcią wewnętrzną UFS 3.1 o rozmiarze 128 lub 256 GB. RedMagic 6R zapewnia łączność 5G, Wi-Fi 6 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, USB 3.1 typu C, NFC, zabrakło jednak wyjścia jack 3,5 mm.

Funkcje fotograficzne w RedMagic 6R zapewnia aparat 64 Mpix (Sony IMX682), któremu towarzyszy aparat szerokokątny 8 Mpix (120 stopni), aparat makro 5 Mpix i czujnik głębi 2 Mpix. Przedni aparat ma 16 Mpix.

Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z interfejsem RedMagic OS 4.0. Energię dostarcza akumulator 4200 mAh z szybkim ładowaniem 30 W.

RedMagic 6R wchodzi do sprzedaży w Chinach w cenach zaczynających się od 2999 juanów, czyli 1732 zł, za wersję 8/128 GB. Producent zapowiedział także światową premierę w czerwcu, wtedy też telefon będzie można kupić za stronie eu.redmagic.gg. Europejskie ceny będą oczywiście wyższe, ale wciąż powinny pozostać atrakcyjne.

