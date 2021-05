Nubia Z30 Pro - kolejny flagowiec ze Snapdragonem 888 debiutuje w Chinach

Nubia Z30 Pro to nowy smartfon chińskiego producenta, który właśnie zadebiutował na rynku chińskim. Urządzenie jest wyposażone m.in. w procesor Qualcomm Snapdragon 888 oraz funkcję ładowania mocą 120 W.

Nubia wprowadza na rynek chiński swojego nowego flagowca. Model Nubia Z30 Pro to urządzenie celujące w segment premium. Uwagę przykuwa kilkoma cechami. Jedną z nich jest zakrzywiony wyświetlacz OLED o przekątnej 6,67", rozdzielczości 1080x2400 oraz wysokim odświeżaniem 144 Hz. Drugą stanowi natomiast poczwórny aparat. Trzy spośród jego modułów mają rozdzielczość 64 MP. Czwarty to natomiast peryskopowe tele, charakteryzujące się pięciokrotnym optycznym przybliżeniem.

Sercem urządzenia jest popularny w tym segmencie Qualcomm Snapdragon 888. W zależności od wybranego wariantu dostajemy również 8, 12 lub nawet 16 GB pamięci RAM oraz 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznęj. Akumulator urządzenia ma co prawda "tylko" 4600 mAh, ale za to obsługuje szybkie ładowanie mocą aż 120 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką Nubia UI 9.0.

Trudno nie zauważyć, że w specyfikacji Nubii Z30 Pro znajdziemy wiele podobieństw do zaprezentowanego niedawno ZTE Axon 30 Ultra. Nie jest to jednak wielkim zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że Nubia jest marką zależną ZTE.

Nubia Z30 Pro trafi do chińskich sklepów 25 maja. Ceny urządzenia mają się zaczynać od 4999 juanów (ok. 2860 zł) za wariant 8/256 GB do 5999 juanów (ok. 3430 zł) za wersję 16/512 GB. Informacji na temat dostępności na innych rynkach na razie nie podano.

Źródło zdjęć: Nubia, GSMArena

Źródło tekstu: Nubia, GSMArena