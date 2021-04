vivo X51 5G – takiej stabilizacji w telefonie jeszcze nie było

Vivo X51 5G to telefon wyjątkowy. To jeden z innowacyjnych modeli, którymi Vivo pokazuje swoją wyższość nad resztą świata. Konstruktorzy Vivo zmniejszyli gimbal do takich rozmiarów, by zmieścił się w module aparatu w smartfonie.

Pomysł na gimbal w telefonie zapewne nie jest nowy, ale to vivo pokazało, jak można ten element zmniejszyć i wprowadziło smartfon z tym systemem na rynek. Zapewne gdy myślisz o gimbalu dla telefonu, przychodzi Ci na myśl dodatkowy uchwyt, w którym można umieścić telefon i dzięki ruchomym elementom, zapewnić sobie dodatkową stabilizację przy filmowaniu i płynne ruchy. W telefonach vivo wykorzystuje ten sam mechanizm, ale tak pomniejszony, by zmieścił się w przeciętnych gabarytów smartfonie.

Czy efekty są warte tych starań? Z pewnością. Wystarczy chwila spędzona z vivo X51 5G i innym telefonem, by przekonać się, że różnica jest bardzo duża. W specyfikacji vivo informuje, że gimbal w vivo X51 5G jest w stanie zniwelować ruchy sięgające nawet 3°, ale wydaje mi się, że zależy to od osi tych ruchów. Niemniej vivo X51 5G jest w stanie stabilizować znacznie bardziej zamaszyste ruchy i dużo lepiej znosi drgania, niż jego konkurent w podobnej cenie. Na poniższym filmie znajdziesz sporo próbek, które warto porównać.

Warto przypomnieć, że pierwszym telefonem z gimbalem był koncepcyjny vivo APEX. Vivo prezentuje eksperymentalne modele APEX i NEX regularnie i wprowadza w nich swoje wizje przyszłości. To tu widzieliśmy działający telefon bez przycisków i portów, rekordowo duży ekran w porównaniu do całej powierzchni telefonu (98%), wodospadowy wyświetlacz, frontowy aparat zintegrowany z ekranem, szybkie ładowanie i tym podobne pomysły, które mogą nieźle namieszać na rynku.

Co ważne, telefony z eksperymentalnych serii działają, a wiele z tych nowości trafia na rynek w kolejnych modelach. Już pojawiają się pierwsze informacje o vivo NEX 5, który ma się pojawić w drugiej połowie 2021 roku. Z pewnością wcześniej pojawi się pełna recenzja vivo X51 5G.

