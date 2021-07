Amazon Echo Dot 4. generacji | szybki test głośnika z Alexą

Głośnik Amazon Echo Dot 4. generacji to niewielkie, dobrze grające urządzenie, które stanowi naturalne „miejsce pracy” Alexy. Ten asystent głosowy pomoże nam w naturalny sposób sterować wszelkimi domowymi urządzeniami z kategorii smart home – za pomocą głosu.

Podsumowanie | Ocena końcowa: 9/10

W swoim domu korzystam z kilkudziesięciu różnych urządzeń, które są podłączone do sieci. To nie tylko komputery czy smartfony, ale także sprzęt typu smart home, w tym inteligentne żarówki, przełączniki, termostaty, czujniki itp. No i oczywiście sprzęt audiowizualny. Do sterowania tym wszystkim używam specjalnych aplikacji mobilnych. Gdy jednak nie chce mi się sięgać po telefon lub tablet, zawsze mogę użyć własnego głosu i wydać odpowiednie polecenie, które odbierze i zrealizuje Alexa, asystent głosowy firmy Amazon.

Do korzystania z Alexy w każdym miejscu mieszkania, a także w piwnicy i ogrodzie, mam kilka głośników Amazon Echo Dot, w tym jeden 4. generacji. Ten ostatni jest małą kulką, która świetnie wygląda, nie zajmuje dużo miejsca, a do tego ma solidną konstrukcję i zapewnia bardzo dobrą jakość dźwięku (po uwzględnieniu, że głośnik jest bardzo mały). Echo Dot nadaje się nie tylko do wydawania poleceń Aleksie i słuchania jej odpowiedzi, ale również do odtwarzania muzyki. Przy tym ostatnim może brakować jedynie głębszych basów.

Zaletą głośnika Echo Dot jest również cena. Na stronie amazon.pl kosztuje on co prawda niemal 300 zł, ale bez trudu kupimy ten głośnik w innych sklepach za mniej niż 200 zł. Poza tym sam Amazon organizuje od czasu do czasu promocje, w których to urządzenie jest znacznie tańsze. Echo Dot to jeden z najtańszych głośników Wi-Fi, dostępnych na rynku.

Wady:

Brak zasilania przez USB-C,

Nieporęczny zasilacz.

Zalety:

Świetny wygląd,

Wysoka jakość wykonania,

Bardzo dobra jakość dźwięku,

Sprawne korzystanie z Alexy,

Atrakcyjna cena – to jeden z najtańszych głośników Wi-Fi na rynku.

Wygląd zewnętrzny i specyfikacja

Amazon Echo Dot 4. generacji ma kształt kuli o średnicy 10 cm, nieco ściętej na dole, przez co wysokość głośnika jest trochę mniejsza. Urządzenie ma w dolnej części pierścień świetlny, który pokazuje jego stan, na przykład nasłuchiwanie przez Alexę. W tylnej części głośnika znajdziemy dwa okrągłe gniazda. Jedno służy do zasilania, drugie to wyjście audio Jack 3,5 mm.

Na górze z kolei znajdziemy cztery przyciski: przycisk działania, zmniejszanie i zwiększanie głośności oraz włącznik/wyłącznik mikrofonu. Zewnętrzny materiał obudowy to tworzywo sztuczne oraz tkanina. W konstrukcji użyto również aluminium. Jak podaje Amazon, materiały te pochodzą z recyklingu: tworzywa sztuczne w 50%, pozostałe w 100%.

Podstawowe dane techniczne:

Wymiary: 100 x 100 x 89 mm, masa: 328 g,

100 x 100 x 89 mm, 328 g, Głośnik: 1,6” (41 mm), skierowany do przodu,

1,6” (41 mm), skierowany do przodu, Łączność: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 i 5 GHz), Bluetooth 5, A2DP, AVRCP,

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 i 5 GHz), Bluetooth 5, A2DP, AVRCP, Gniazda: zasilania, audio Jack 3,5 mm,

zasilania, audio Jack 3,5 mm, Zasilanie: sieciowe, zasilacz sieciowy 15 W (12 V / 1,25 A).

W zestawie z Echo Dot otrzymujemy zasilacz sieciowy o mocy 15 W, który jest dosyć nieporęczny, a poza tym łączy się z głośnikiem za pomocą okrągłego, dedykowanego złącza. Wolałbym, gdyby Amazon użył złącza USB-C.



Pierwsze uruchomienie, aplikacja

Jak już napisałem wcześniej, korzystam w domu z Alexy, mam więc na smartfonie aplikację Amazon Alexa. By skonfigurować nowy głośnik, wystarczy go podłączyć do zasilania oraz połączyć z Internetem za pośrednictwem tej aplikacji. Poprowadzi nas ona krok po kroku przez ten proces, więc każdy powinien sobie poradzić. Jedynym utrudnieniem może być to, że nie wszystko zostało tu spolszczone. Sama Alexa (czyli asystent głosowy) wciąż nie obsługuje naszego języka.

I gotowe. Możemy zacząć korzystać z głośnika, na przykład wydając polecenia głosowe typu „Alexa, turn on lights in living room” lub „Alexa, turn off TV”. Wszystko zależy od tego, z jakimi urządzeniami połączymy Alexę oraz jak to wszystko skonfigurujemy. To jednak temat na inną opowieść.

To wszystko, o czym napisałem powyżej, zrobimy w aplikacji Amazon Alexa. Za jej pomocą możemy również ręcznie sterować wszystkimi podłączonymi inteligentnymi urządzeniami, a także wydawać polecenia głosowe na przykład wtedy, gdy nie ma w pobliżu nas żadnego innego urządzenia z Alexą.



W tym miejscu warto zwrócić uwagę na jedną z podstawowych zalet Alexy. Jest nią ogromne wsparcie ze strony producentów sprzętu smart home. W dużym skrócie: jeśli coś da się podłączyć do sieci, z dużym prawdopodobieństwem można tym sterować za pomocą Alexy. Na ogół jest to kwestia zainstalowania w aplikacji Amazon Alexa odpowiedniego skilla.

Ciekawym rozwiązaniem w przypadku posiadania kilku głośników z Alexą jest możliwość uzyskania z ich pomocą połączenia głosowego. Będąc w kuchni możemy w ten sposób „zadzwonić” do pokoju znajdującego się na drugim końcu domu. Takie połączenie uzyskamy także za pomocą aplikacji na smartfonie. A gdy dysponujemy urządzeniem z kamerą (na przykład Echo Show), możemy również podejrzeć obraz.

Jakość dźwięku

Amazon Echo Dot to nie tylko nośnik Alexy, ale również głośnik. Opisywany w tej recenzji model 4. generacji został wyposażony w pojedynczy głośnik o średnicy 41 mm, jest więc mały. W przeciwieństwie do swojego większego brata (Amazon Echo), w którym są aż trzy głośniki, w tym głośnik niskotonowy, tu na głębokie basy nie możemy za bardzo liczyć. Nie znaczy to oczywiście, że w ogóle nie usłyszymy basów, bo te – mimo małych rozmiarów sprzętu – brzmią przyzwoicie.

Testowany głośnik firmy Amazon bardzo dobrze, jak na swoje rozmiary, radzi sobie z odtwarzaniem tonów z zakresu średniego (i nie tylko). Doskonale nadaje się więc do słuchania muzyki w miejscu, w którym nie chcemy inwestować w lepszy sprzęt audio. Osobiście do słuchania muzyki używam serwisu Spotify, który bardzo dobrze współpracuje z Alexą oraz głośnikami Amazonu.

Głos Alexy oraz inne dźwięki, które wydobywają się z głośnika Amazon Echo Dot 4. generacji, brzmią czysto, a do tego głośno i domośnie. Zmierzone przeze mnie maksimum głośności podczas słuchania muzyki wyniosło 92,2 dB w odległości około 60 cm od głośnika. To wystarcza, by usłyszeć mówiącą Alexę czy muzykę z każdego kąta pokoju, nawet dużego.

W drugą stronę jest równie dobrze. Alexa na ogół dobrze radzi sobie z rozpoznawaniem mojego głosu i wydawanych przeze mnie poleceń. A jak wypada 4. generacja w starciu z 3. generacją? Według mnie gra nieco lepiej.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis