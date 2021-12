Samsung patentuje podwójnie składany smartfon

Samsung cały czas pracuje nad rozwojem swoich składanych smartfonów. Przejawem tego jest nowy patent na urządzenie złożone z trzech części połączonych zawiasami, czyli smartfon składany podwójnie.

Obecnie kilku producentów ma w swoim portfolio składane smartfony. Wśród tych najnowszych są Huawei P50 Pocket i Oppo Find N, jest też Xiaomi Mi Mix Fold czy Huawei Mate X2. Jednak to samsungowe modele Galaxy Z Flix3 i Galaxy Z Fold3 są dostępne globalnie. To z czasem się zmieni, więc Samsung musi się postarać, by zachować pozycję lidera w segmencie takich urządzeń.

Zobacz: Samsung Galaxy Z Flip3 5G: rozkładany smartfon jeszcze bliżej ideału

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold3 5G – test składanego telefonu, który uzależnia

Serwis LetsGoDigital odnalazł patent, który został przyznany firmie Samsung. Opisane jest w nim podwójnie składany smartfon z dwoma zawiasami i trzema częściami zginanego wyświetlacza. Dokumentacja patentowa została złożona w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w połowie czerwca tego roku, natomiast jej publikacja nastąpiła 23 grudnia 2021 roku.

Opatentowane urządzenie składa się w kształt litery Z. W ten sposób dwie części wyświetlacza chowają się wewnątrz, natomiast ostatnia stanowi ekran okładki. Pod powierzchnią wyświetlacza ukryty jest aparat fotograficzny, podobny do tego z modelu Galaxy Z Fold3, a także czytnik linii papilarnych. Tylny zestaw fotograficzny z kolei składa się z trzech aparatów, którym towarzyszy dodatkowy ekran. Dzięki niemu można zrobić zdjęcie selfie za pomocą głównego aparatu.

Z dokumentacji patentowej wynika, że trzyczęściowy ekran smartfonu będzie można obsługiwać za pomocą rysika S Pen, podobnie jak ma to miejsce w najnowszym Foldzie. Są tu też dwie baterie oraz co najmniej dwie anteny do łączności komórkowej.

Samsung nie jest jedyną firmą, która pracuje nad potrójnie składanym smartfonem. Według informacji pochodzących z różnych źródeł, nad podobnym sprzętem myśli OnePlus, a także Vivo, Huawei i Xiaomi. Wciąż nie wiadomo kiedy któreś z nich trafi na rynek.

Zobacz: Huawei chwali się wzrostami - w składanych smartfonach aż 200%

Zobacz: Szkło LG ochroni ekrany w składanych smartfonach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis, LetsGoDigital

Źródło tekstu: LetsGoDigital