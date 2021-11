Huawei chwali się wzrostami - w składanych smartfonach aż 200%

Huawei pochwalił się dużymi wzrostami w sektorze składanych smartfonów i dobrymi wynikami w elektronice noszonej.

Sektor składanych smartfonów jest stosunkowo niewielki, ale obłożony bardzo wysoką marżą. Największym graczem w tym segmencie jest zdecydowanie koreański Samsung, który ma na świecie ponad 70% udziału w tym rynku. Jednym z największych konkurentów jest Huawei, który szczególnie skupia się na rynku chińskim. Nic dziwnego - to bardzo duży rynek i zupełnie nic nie znaczą tam usługi Google. He Gang, który jest dyrektorem operacyjnym Huaweia pochwalił się, że jego firma notuje tam już 200% wzrostu sprzedaży swoich składanych smartfonów. Dotyczy to oczywiście głównie rynku chińskiego - w takiej Europie telefony z serii Mate X to ciekawostka.

To jednak wcale nie jest wszystko. He Gang wyjawił też, że Huawei sprzedał też 80 milionów urządzeń z segmentu elektroniki noszonej. Chodzi zatem o opaski sportowe czy inteligentne zegarki. Aplikacja Huawei Health ma 83 miliony aktywnych użytkowników. Huawei zamierza też rozwijać cały ekosystem budowany dookoła Huawei Health. Przedwczoraj zresztą Chińczycy zaprezentowali nowy zegarek przeznaczony właśnie dla dbających o swoje zdrowie biegaczy. Huawei Watch GT Runner trafi też do sprzedaży na zachodzie.

