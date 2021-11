Huawei VR Glass 6DoF oficjalnie debiutują

Huawei zaprezentował oficjalnie swoje gogle Huawei VR Glass 6DoF. To oferta dla wszystkich, którzy chcą zabawy w wirtualnej rzeczywistości.

Huawei zorganizował dużą konferencję prasową na której zaprezentował nowy zegarek, laptopa hybrydowego czy srebrną wersję swojego komputera All-In-One. Nie jest to jednak koniec nowości chińskiego producenta. Huawei zaprezentował też całkowicie nowy zestaw do gry w wirtualnej rzeczywistości. To Huawei VR Glass 6DoF. Gogle mają podwójny wyświetlacz LCD o przekątnej 2,1 cala. Do kompletu użytkownicy otrzymają także dwa kontrolery.

Huawei VR Glass 6DoF można także podłączyć do telefonu, wystarczy USB typu C. Same gogle mają zaledwie 188 gramów i oferują pole widzenia 90 stopni. Zestaw jest także przystosowany do użytkowania przez osoby z krótkowzrocznością do -7.00. Wszystko to do sprzedaży trafi w Chinach 26 listopada. Tamtejsi klienci będą musieli zapłacić 3999 juanów. To około 2578 złotych. Klienci, którzy chcą kupić same gogle bez reszty zestawu zapłacą 1999 juanów. To około 1290 złotych. Nie wiadomo jeszcze kiedy nowy produkt pojawi się na innych rynkach.

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei, wł