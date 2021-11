Huawei MateBook E - debiutuje hybryda z Windowsem 11

Huawei zaprezentował model Huawei MateBook E. To najnowszy laptop hybrydowy chińskiego producenta.

Huawei zaprezentował dzisiaj kilka swoich nowych urządzeń. Tym razem zabrakło smartfonów, ale nic dziwnego. Dział elektroniki użytkowej chińskiej firmy coraz bardziej opiera się na innych sektorach działalności. Huawei MateBook E to laptop hybrydowy z wyświetlaczem OLED o przekątnej 12,6 cala i jasnością maksymalną 600 nitów. Do wyboru są trzy warianty tego urządzenia. Pierwsze dwie mają procesor i5-1130G7, a trzecia i7-1160G7. W pierwszym przypadku do wyboru mamy 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej lub 16 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej. W przypadku i7 będzie dostępna jedynie wersja z 16 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej.

Za warstwę graficzną zawsze odpowiadać będzie jednak Intel Iris X. Urządzenie zostało wyposażone we wsparcie dla rysika Huawei M-Pencil. Aparat główny ma 13 Mpix, natomiast przedni 8 Mpix. Urządzenie waży ledwie 709 gramów. Szybko naładujemy je dzięki technologii 65 W. Systemem operacyjnym jest oczywiście Windows 11. Nie wiemy jeszcze kiedy dokładnie nowa hybryda trafi na inne rynki. W Chinach jednak ceny urządzenia wahają się od 5999 juanów (około 3870 złotych) do 7999 juanów (około 5160 złotych).

