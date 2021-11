Huawei WiFi AX2 – tani router z Wi-Fi 6 już w sprzedaży

Huawei wprowadził do sprzedaży nowy, tani router z obsługą Wi-Fi 6. Urządzenie Huawei WiFi AX2 powstało z myślą o gospodarstwach domowych oraz domowych biurach.

Huawei WiFi AX2 to inteligentny, dwupasmowy router, który obsługuje standard łączności Wi-Fi 6, zapewniający wyższą prędkość transmisji danych niż standard Wi-Fi 5, dochodzącą do 1500 Mb/s. Nowy router wykorzystuje technologię True Dual Band, co umożliwia podłączonym do sieci urządzeniom automatyczne przełączanie między pasmami 5 GHz a 2,4 GHz, co przekłada się na lepszą stabilność transferu danych.

Obsługa sieci typu mesh

Nowy router Huawei obsługuje technologię HarmonyOS Mesh+, co pozwala użytkownikom na szybką i łatwą rozbudowę sieci o kolejne routery i tym samym zwiększenie zasięgu sygnału Wi-Fi w domu. Jeden router WiFi AX2 zapewnia zasięg na przestrzeni do 90 metrów kwadratowych, a sparowanie dwóch urządzeń pozwala zwiększyć zasięg do 160 metrów kwadratowych. Stabilność połączenia wynika również z technologii Super Seamless Roaming, która obsługuje siedem algorytmów roamingu, w tym standardy 802.11k i 802.11v. Dzięki temu, gdy użytkownicy poruszają się po domu, ich podłączone do sieci urządzenia płynnie przełączają się pomiędzy routerami. Opóźnienie roamingu wynosi 50 ms.

Wygodna konfiguracja

Konfiguracja nowego routera Huawei jest bardzo prosta i można ją przeprowadzić na dwa sposoby: poprzez interfejs w przeglądarce internetowej albo korzystając z aplikacji Huawei AI Life. Aplikacja zapewnia zestaw narzędzi Smart Diagnosis, które umożliwiają rozwiązywanie problemów z siecią Wi-Fi oraz zarządzanie urządzeniami podłączonymi do sieci. Użytkownicy mogą skorzystać również z ustawień kontroli rodzicielskiej.

Bezpieczeństwo sieci

Router WiFi AX2 obsługuje technologię HUAWEI HomeSec, która zapewnia wielowarstwową ochronę sieci, w tym ochronę przed atakami typu brute force. Urządzenie obsługuje też najnowszy standard uwierzytelniania i szyfrowania danych Wireless Protected Access III (WPA3), który wykorzystuje 192-bitowe szyfrowanie. Użytkownik może też skonfigurować dostęp do sieci domowej dla odwiedzających gości z oddzielnym hasłem.

Dostępność i cena

Router Huawei WiFi AX2 można kupić w sklepie internetowym huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia oraz w sklepach Komputronik, RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Neonet i X-kom. Oferta może różnić się w zależności od partnerów, szczegóły dostępne są w sklepach. Urządzenie kosztuje 199 zł.

