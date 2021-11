Nowy Huawei MateBook E z Windowsem 11 już za kilka dni

Huawei już niedługo zaprezentuje nowy laptop hybrydowy. Będzie to nowy Huawei MateBook E.

Huawei ma za sobą burzliwy rok, ale to nie znaczy, że Chińczycy zaprezentowali już wszystko, co chcieli. Pisaliśmy już o tym, że 17 listopada zadebiutuje nowy inteligentny zegarek Huawei Watch GT Runner. Nie będzie to jednak jedyne urządzenie, które pojawi się w przyszłym tygodniu. Huawei zaprezentuje wtedy także hybrydę 2w1, jaką będzie Huawei MateBook E. Nie będzie to pierwszy model z taką nazwą. Poprzednik pojawił się w 2019 z układem Qualcomm Snapdragon 850, czyli Snapdragonem 845 dla tabletów.

Tym razem nie wiemy jeszcze jakiego układu się spodziewać. Na pewno nowe urządzenie będzie jednak miało Windowsa 11 i będzie współpracować z rysikiem Huawei M Pencil. Chińska firma postawiła też na maksymalne odchudzenie ramek dookoła wyświetlacza. Nowy model być bardzo atrakcyjny dla tych, którzy przede wszystkim szukają sprawnej maszyny do pakietu biurowego i pracy. Huawei nie ma zakazu współpracy z Microsoftem, dlatego w przypadku Windowsa nie ma co się obawiać o kwestie systemowe.

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: myfixguide, wł