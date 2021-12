OPPO Find N - pozamiatał i ukłonił się skromnie

Firma Oppo oficjalnie pokazała składany smartfon, model Find N 5G. Urządzenie po złożeniu ma kompaktowe rozmiary i wygląda świetnie. Konkurenci mają się czego bać.

Podczas drugiego dnia wydarzenia INNO Day 2021 firma Oppo zaprezentowała swój pierwszy składany smartfon. Urządzenie już na pierwszy rzut oka wygląda jako bardzo dobra alternatywa dla takich konkurentów, jak choćby Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Nowy składak ma przy tym bardziej poręczne oraz bardziej użyteczne rozmiary w wersji złożonej.

Dwa wyświetlacze AMOLED

Oppo Find N złożony ma wymiary 132,6 x 73 x 15,9 mm i rozkłada się do wielkości 132,6 x 140,2 x 7,8-8 mm. Urządzenie waży przy tym 275 g. Podobnie jak w koreańskim konkurencie, są tu dwa wyświetlacze. Większy, składany, ma przekątną 7,1 cala i rozdzielczość 1920 x 1792 piksele. Panel AMOLED może dynamicznie zmieniać częstotliwość odświeżania obrazu, aż do 120 Hz, a jego maksymalna jasność to nawet 1000 nitów. Na okładce z kolei znajduje się 5,49-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 988 x 1972 piksele.

Zawias Flexion i tryb FlexForm

Zawias Flexion w Oppo Find N składa się ze 136 komponentów spasowanych z precyzją do 0,01 mm, co ma zapewnić jego płynne działanie. Konstrukcja nawiązuje budową do kropli wody i rozwiązuje niektóre z największych problemów składanych urządzeń. Mechanizm poszerza kąt zagięcia wyświetlacza i tworzy bufor, gdy wyświetlacz się zagina, co w rezultacie minimalizuje załamanie, które jest do 80% mniej zauważalne w porównaniu z innymi tego typu urządzeniami. Zostało to potwierdzone przez instytut TUV. Taka konstrukcja praktycznie eliminuje również przerwę między wyświetlaczami po złożeniu, oferując bardziej zintegrowany wygląd i lepszą ochronę wewnętrznego wyświetlacza przed zarysowaniem.

Konstrukcja krzywki i struktury sprężynowej wewnątrz zawiasu Flexion pozwala urządzeniu swobodnie działać pod dowolnym kątem rozłożenia w zakresie 50-120 stopni. Wraz z szeregiem funkcji oprogramowania, które wykorzystują potencjał składanego wyświetlacza, tryb FlexForm w Oppo Find N pozwala użytkownikom w pełni dostosować urządzenie do swoich potrzeb.

Oppo dostosowało interfejs użytkownika, by działał lepiej i wydajniej w kompatybilnych aplikacjach, takich jak Muzyka, Notatki i Aparat. Dla przykładu, w aplikacji Notatki, Oppo Find N może przekształcić się w mini laptop. Smartfon może również służyć jako własny statyw, dzięki czemu tworzenie materiałów 4K, rozmowy wideo i spotkania online są prostsze do przeprowadzenia i nie wymagają użycia rąk.

5 aparatów fotograficznych

W obu ekranach wycięto otwory na obiektywy przednich aparatów fotograficznych o rozdzielczości 32 Mpix (Sony IMX615, f/2.4). Tylny zestaw aparatów składa się z trzech jednostek o konfiguracji 50 Mpix (Sony IMX766, All-Pixel Omni-Directional PDAF, f/1.8, OIS) + 16 Mpix (Sony IMX481, ultraszerokokątny, f/2,2) + 13 Mpix (Samsung S5K3M5, teleobiektyw, zoom optyczny 2X, f/2.4).

Główny aparat może być używany także do robienia lepszych selfie, wykorzystując ekran zewnętrzny do podglądu obrazu. Zdjęcie takie można robić za pomocą gestów dłoni, dzięki czemu łatwo pozostać w kadrze bez konieczności naciskania spustu migawki.

Flagowa wydajność

Wewnątrz obudowy pracuje chipset Qualcomm Snapdragon 888, wspierany przez 8 lub 12 GB RAM-u LPDDR5 i 256 lub 512 GB pamięci masowej UFS 3.1. Urządzenie oferuje komplet współczesnych standardów łączności bezprzewodowej: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 i NFC. Całość zasilana jest akumulatorem o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 33W SUPERVOOC Flash Charge oraz bezprzewodowym 15W AIRVOOC. Jest też zwrotne ładowanie bezprzewodowe o mocy 10 W. Zainstalowany fabrycznie system to Android 11 z interfejsem ColorOS 12.

Dostępność i cena

Oppo Find N trafi do sprzedaży w Chinach już 23 grudnia 2021 roku. Do wyboru będą trzy wersje kolorystyczne: biała, czarna i fioletowa. Smartfon w konfiguracji 8/256 GB wyceniono tam na 7699 juanów (4872 zł), natomiast za wariant 12/512 trzeba będzie zapłacić 8999 juanów (5812 zł).

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: Oppo