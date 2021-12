Oppo wyjawia daty aktualizacji do ColorOS 12

Wiemy kiedy Oppo wyda aktualizację oprogramowania dla kolejnych swoich smartfonów. Nakładce ColorOS 12 będzie towarzyszył Android 12.

Koniec roku to tradycyjnie czas kiedy kolejni producenci publikują harmonogramy aktualizacji swoich telefonów do kolejnych wersji Androida oraz swoich nakładek. Teraz przyszła kolej na Oppo.Chińczycy wyjawili jakie smartfony uzyskają nową wersję nakładki ColorOS 12 na podstawie Androida 12. Niestety, dla mieszkańców Unii Europejskiej nie jest to takie proste. Nas nie dotyczą modele mające wersję beta, wszystko przez zawiłości prawa o ochronie danych osobowych. Dalej jednak to ważne daty - dzięki nim wiemy, jakie następne modele otrzymają wersję stabilną.

Dwudziestego grudnia ColorOS 12 na podstawie oficjalnego Androida 12 otrzymają posiadacze Oppo Find X2.Dwa dni później cieszyć się będą właściciele telefonów z serii Oppo Reno6 Pro 5G, a 28 grudnia zrobią to użytkownicy Oppo Reno6 5G. Nieszczęsnego ColorOS 12 na podstawie wersji beta Androida 12 dostaną 10 grudnia Oppo Reno5 Pro 5G oraz Oppo F19 Pro+ 5G. Z kolei 28 grudnia taką wersję nakładki otrzymają posiadacze Oppo A74 5G.

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: xda-developers, wł