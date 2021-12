Oppo Air Glass – inteligentne okulary aR

Oppo Air Glass to nowe, inteligentne okulary aR (assisted Reality), zaprezentowane podczas INNO Day 2021. Urządzenie zostało wyposażone w Spark Micro Projector, technologię Micro LED oraz dyfrakcyjny wyświetlacz z falowodami optycznymi. Okularami można sterować poprzez dotyk i głos oraz gestami głowy głowy i rąk.

Oppo od dawna pracowało nad technologią XR (Extended Reality), a Air Glass to inteligentne okulary, które są dostępne dla wszystkich. OPPO Air Glass to nie tylko futurystyczny wygląd i łatwy w obsłudze wyświetlacz, to również rewolucja dla sposobu przeglądania informacji. Z Oppo Air Glass świat już nigdy nie będzie wyglądać tak samo.