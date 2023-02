Ile osób korzysta z pomarańczowego eSIM? Rzecznik Orange odpowiada

Rzecznik Orange Polska ujawnił, ilu klientów pomarańczowego operatora korzysta z kart eSIM. Nie ma ich zbyt wielu.

Plus pochwalił się dzisiaj wprowadzeniem na rynek nowych starterów z eSIM. Będą one dostępne w salonach zielonego operatora, a także w wybranych punktach Immedio na lotniskach i dworcach. By skorzystać z takiego startera, trzeba posiadać telefon z eSIM i dostępem do Internetu (na przykład przez Wi-Fi). Następnie wystarczy zeskanować kod QR, umieszczony wewnątrz startera, oraz zatwierdzić go kodem PIN z opakowania. I gotowe.

Zobacz: Plus wprowadza startery, jakich jeszcze nie było. W bonusie gigabajty

Orange chwali się popularnością eSIM

Technologia eSIM jest obecna na polskim rynku telekomunikacyjnym od kilku lat, jednak wciąż nie osiągnęła jakiejś szczególnie wysokiej popularności. Jak poinformował Wojciech Jabczyński, rzecznik prasowy Orange Polska, na koniec 2022 roku klienci pomarańczowego operatora korzystali z 270 tysięcu kart eSIM. 7% z nich działało w ofertach prepaid.

Rzecznik Orange informował w sierpniu 2022 roku, że z eSIM korzysta 227 tys. klientów firmy. Przez kilka miesięcy liczba ta urosła o 18,9%. Wzrost może i jest imponujący, jednak należy pamiętać, że na koniec minionego roku w Orange działało 17,63 mln kart SIM. Udział eSIM stanowił więc zaledwie 1,3%. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest to, że na rynku wciąż jest niewiele telefonów z eSIM. Technologia ta nadal jest rzadkością nawet wśród flagowców.

Orange Polska udostępnił karty eSIM swoim klientom w grudniu 2018 roku, jako pierwszy operator w Polsce. Obecnie eSIM jest dostępny także w pozostałych sieciach z Wielkiej Czwórki – w Play, Plusie i T-Mobile.

Zobacz: Orange myśli o podwyżkach. „Polacy mało wydają na telefony”

Zobacz: Orange kusi. Pół roku nie płacisz ani grosza

Ankieta Czy eSIM może kiedyś zastąpić tradycyjne karty SIM? Tak, w przyszłości telefony powinny mieć tylko eSIM Tak, ale wciąż powinna być opcjonalna możliwość użycia tradycyjnego SIM-a Nie, eSIM to rozwiązanie, które się nie przyjmie Trudno powiedzieć

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Shutterstock