Orange kusi. Pół roku nie płacisz ani grosza

W Orange trwa promocja w ramach której można zgarnąć 6 miesięcy abonamentu za 0 zł. Wystarczy przenieść swój numer do Pomarańczowych z sieci innego operatora.

Orange Polska zachęca do przenoszenia numeru telefonu do pomarańczowej sieci i skorzystania z pomarańczowego abonamentu. By pomóc w decyzji, operator ma promocję, dzięki której można nawet przez pół roku nie płacić abonamentu, który w tym okresie wyniesie 0 zł. Promocja jest dostępna tylko online dla osób, które przeniosą swój numer do Orange z sieci innego operatora i wybiorą Plan M lub Plan L. Obejmuje ona:

5 miesięcy abonamentu za 0 zł za przeniesienie numeru online,

1 dodatkowy miesiąc w prezencie za zakup online.

Szczegóły oferty w ramach Planów M i L zawiera tabela poniżej.

Plan Plan M Plan L Abonament miesięczny 0 zł przez 6 miesięcy,

65 zł w miesiącach 7-24,

75 zł od 25 miesiąca 0 zł przez 6 miesięcy,

85 zł w miesiącach 7-24,

95 zł od 25 miesiąca Rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju oraz roamingu UE bez limitu bez limitu Internet w telefonie (w tym 5G)* 140 GB przez 12 miesięcy, potem 70 GB,

12,47 GB w roamingu UE 300 GB przez 12 miesięcy, potem 150 GB,

16,30 GB w roamingu UE CyberOchrona bezpłatnie bezpłatnie Umowa 24 miesiące 24 miesiące

*) Po wykorzystaniu pakietu internetowego prędkość pobierania danych spada do 1 Mb/s.

Abonament miesięczny podany w tabeli powyżej uwzględnia rabat za e-fakturę oraz zgody marketingowe (łącznie 10 zł miesięcznie).

Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie promocji. Z oferty można skorzystać do 23 lutego 2023 roku, do końca dnia.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: Orange