Orange ogłasza super promocję na flagowce Samsunga

Już od najbliższego poniedziałku w Orange pojawi się dobra okazja na upolowanie flagowych smartfonów, słuchawek i zegarka Samsunga. Urządzenia w obniżonych cenach dostępne będą w sklepie Orange Flex.

Od poniedziałku 13 lutego 2023 r. w sklepie Orange Flex operator obniży ceny na dwa popularne modele smartfonów Samsunga: Galaxy S22 i Galaxy Z Flip4. Będzie można tez upolować topowe słuchawki Galaxy Buds2 Pro i zegarek Galaxy Watch5 Pro.

Promocja potrwa dwa tygodnie, jest więc czas na zastanowienie się, jednak Orange zachęca, by z tym nie zwlekać, a przy takich obniżkach inni użytkownicy oferty Flex mogą „wyczyścić magazyn”, co sugeruje, że liczba dostępnych egzemplarzy jest ograniczona.

Kto korzysta z Flexa już jakiś czas, ten wie, że rabaty na dobre sprzęty są u nas częste, ale zwykle trwają krótko i trzeba podejmować szybkie decyzje. Zdajemy sobie sprawę, że przy smartfonach za kilka tysięcy czasem o to trudno. Dlatego tym razem robimy inaczej – dajemy Ci solidne 2 tygodnie na przemyślane zakupy. Kolejna taka okazja pewnie nie pojawi się prędko, więc jeśli masz apetyt na najlepszą technologię marki Samsung – skocz do Sklepu Flex

– zachęca Orange.

Jakie są to więc ceny? Samsung Galaxy Z Flip4 128 GB oferowany będzie w Sklepie Flex za ok. 30% taniej – czyli za 3600 zł. Oferta obowiązywać ma do 26 lutego 2023.

Drugi model – Samsung Galaxy S22 128 GB – również dostępny będzie ze zniżką 30%, co oznacza cenę 2750 zł. Z oferty będzie można skorzystać w Sklepie Flex do 26 lutego.

Nieco inaczej sprawa wygląda ze słuchawkami Galaxy Buds2 Pro i zegarkiem Galaxy Watch5 Pro. Obydwa urządzenia pojawią się w obniżonych cenach, ale nie wiadomo dokładnie jakich i kiedy. Orange radzi, by w ciągu tych dwóch tygodni zaglądać od czasu do czasu do Sklepu Flex, szczególnie w okolicach weekendów, bo wtedy będą się pojawiać krótkie promocje na te słuchawki i zegarek.

Zakupów w Sklepie Flex można dokonać, korzystając z płatności ratalnej.

