Orange gasi światło. Z tego planu już nie skorzystasz

Orange zapowiedział wprowadzenie zmian w ofercie Flex. Wkrótce zniknie jeden z planów, wyłączone zostaną również usługi dodatkowe z Pass w nazwie.

Idą zmiany w ofercie Orange Flex. Pomarańczowy operator robi w niej porządki, wyłączając usługi, które nie cieszą się zbyt dużą popularnością. Powodem zmian, które wejdą wżycie 7 marca 2023 roku, jest też aktualna sytuacja w kraju.

Co się zmieni?

Orange poinformował, że z usług Music Pass, Video Pass oraz Game Pass korzysta tylko 2% użytkowników Flexa. Z tego powodu operator postanowił je wyłączyć. W miejsce tych usług Pomarańczowi zaproponują pakiety nielimitowanego transferu danych do wykorzystania w dowolny sposób, a nie tylko na określone usługi czy aplikacje, jak wcześniej. Szczegóły mają się wkrótce pojawić na stronie flex.orange.pl i w aplikacji Orange Flex.

Pomarańczowy operator wycofuje z oferty najtańszy Plan 15 GB za 25 zł miesięcznie, dostępny do tej pory dla aktywnych użytkowników Orange Flex. Klienci, którzy korzystają z tego pakietu, w marcu zostaną przeniesieni do Planu 30 GB za 30 zł miesięcznie. Oznacza to podwyżkę o 5 zł, w zamian za dodatkowe 15 GB Internetu miesięcznie. W każdej chwili będzie można również wybrać inny Plan.

Co zostaje po staremu?

To, co się nie zmieni w ofercie Orange Flex, to cztery Plany i ich cennik. Użytkownicy nadal będą mogli wybierać spośród opcji:

30 GB za 30 zł miesięcznie,

45 GB za 35 zł miesięcznie,

80 GB za 50 zł miesięcznie,

150 GB za 80 zł miesięcznie.

We wszystkich Planach są nielimitowane SMS-y i MMS-y w Polsce i w roamingu w UE, a także dostęp do 5G.

Zostaje też usługa Social Pass, z której korzysta najwięcej użytkowników Flexa. Umożliwia ona korzystanie z najpopularniejszych mediów społecznościowych i komunikatorów bez pomniejszania pakietu gigabajtów.

Dodatkowe karty SIM lub eSIM wciąż można będzie mieć za 0 zł: jedną w Planach 30 GB i 45 GB, dwie w Planie 80 GB i trzy w Planie 150 GB. Dodatkową kartę z tym samym numerem telefonu można wykorzystać na przykład do smartfonu, routera czy zegarka.

Orange nie rezygnuje również z usługi pozwalającej dzielić się gigabajtami ze znajomymi. Wciąż możliwe będą zakupy w sklepie wewnątrz aplikacji (w tym promocje Flex Nocą). Warto też przystąpić do Klubu Flex, by zyskać zniżki u partnerów operatora oraz zarabiać na polecaniu Flexa znajomym.

