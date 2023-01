Orange na kartę. Idą zmiany, zapłacisz więcej, ale też coś zyskasz

Orange zapowiada zmiany dotyczące oferty na kartę. Chodzi o cykliczną usługę „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB".

Usługa „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB" to cykliczna usługa promocyjna dostępna dla użytkowników oferty Orange na kartę, dzięki której zyskuje się możliwość wykonywania nielimitowanych połączeń głosowych w Polsce i w roamingu w Strefie UE, możliwość wysyłania nielimitowanej liczby SMS-ów oraz MMS-ów na numery w Polsce i roamingu UE, a do tego dochodzą pakiety GB – do wykorzystania w Polsce, jak i w roamingu UE.

Usługa dostępna jest w czterech wariantach cenowych i czasowych, w tym w najdroższej, ale wcale nie najbogatszej wersji z ważnością przez 93 dni. I to właśnie tego wariantu dotyczy zapowiadana przez operatora zmiana. Orange wprowadzi nowy regulamin, który obowiązywać będzie od 28 lutego 2023 r.

Od tego dnia:

nowa cena za każde kolejne odnowienie usługi w opcji na 93 dni wyniesie 93 zł (obecnie 90 zł ),

za każde kolejne odnowienie usługi w opcji na 93 dni (obecnie ), do każdej aktywowanej i odnowionej usługi w opcji na 93 dni w cenie 93 zł dodana zostanie bezpłatna usługa „5G pass” na 93 dni.

Usługa „5G pass” umożliwia korzystanie z technologii 5G w dostępnej w Orange agregacji pasm z 4G LTE – trzeba tylko mieć odpowiedni telefon, kartę SIM i być w zasięgu.

W obecnej wersji regulaminu usługi „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB" dostęp do 5G oferowany jest tylko w jednym wariancie – o ważności 31 dni za 39 zł, który cenowo jest nieco mniej korzystny dla użytkownika. Teraz więc „5G pass” będzie też dostępny w wariancie na 93 dni. Wariant na 31 dni zachowa jednak jako jedyny kolejny benefit – pakiet „Social pass”.

Jak rutynowo podaje Orange, wobec nadciągających zmian użytkownik ma dwie opcje do wyboru. Jest albo akceptacja – wtedy nie trzeba nic robić – albo rezygnacja, wtedy klient ma prawo rozwiązać umowę do 31 marca 2023 r. lub wyłączyć usługę cykliczną, zanim usługa ponownie odnowi się automatycznie.

Zapowiadanej wersji regulaminu jeszcze nie ma, ale można zajrzeć do tej, która obowiązuje obecnie.

