Orange otwiera nowy salon. Inny niż reszta

W Miasteczku Orange przy Alejach Jerozolimskich 160 w Warszawie powstał Zielony salon pomarańczowego operatora. Promowana jest w nim oferta skierowana do klientów chcących dbać o środowisko.

Zielony salon Orange to miejsce, w którym operator prezentuje swoje produkty i usługi, a także inne rozwiązania zachęcające klientów do zmiany nawyków w kierunku bardziej zrównoważonym i wspólnego dbania o planetę. Salon oferuje szeroki wybór telefonów odnowionych (około 30% prezentowanych urządzeń) oraz akcesoriów przyjaznych środowisku (około 40% ekspozycji).

Odnowione telefony to urządzenia ze zwrotów, a także używane, które dostały drugie życie dzięki profesjonalnej odnowie. Może to być dobre rozwiązanie dla użytkownika, ale także dla środowiska. Używane, odnowione telefony spełniają klasę A+, czyli najwyższą z możliwych. Wyglądają i działają tak, jak fabrycznie nowe telefony.

W Zielonym salonie szczególne miejsce będą miały produkty i usługi o mniejszym wpływie na środowisko oraz treści edukacyjne dotyczące ochrony klimatu. Rozwiązania, które teraz wprowadzamy będziemy rozszerzać również w innych miejscach w naszej sieci sprzedaży. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia tego wyjątkowego salonu i wspólnych działań na rzecz planety.

– powiedziała Jolanta Dudek, wiceprezes zarządu Orange ds. rynku konsumenckiego

Zmień nawyki i zadbaj o planetę

Pomarańczowy koncept zakłada większą ekspozycję treści edukacyjnych dotyczących odpowiedzialnych środowiskowo produktów i ofert operatora, jego starań w zakresie redukcji własnego wpływu na środowisko i realizacji celów klimatycznych, a także możliwości włączenia się w nie przez klientów. W Zielonym salonie Orange znajdą oni:

więcej informacji o elementach programu Re: odkupie przez Orange używanych smartfonów, zbiórki starych i zniszczonych telefonów komórkowych do bezpiecznego recyklingu, możliwości naprawy w ramach oferty Ochrona Smartfona,

wybrane modele telefonów z wysoką oceną Eco-Rating (czyli na przykład łatwiejsze w naprawie czy mniej obciążające środowisko w procesie produkcji) i duży wybór eko-akcesoriów (np. wytworzonych z plastiku pochodzącego z recyklingu, energooszczędnych czy biodegradowalnych),

więcej widocznej informacji o działaniach Orange Polska dla klimatu i środowiska, w szczególności o mierzalnych celach klimatycznych i postępach w ich realizacji, odświeżony design i cyfrowe rozwiązania, które pozwalają ograniczyć zużycie papieru w salonie niemal do zera.

Zielony salon Orange działa w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.

Cele klimatyczne Orange

Orange Polska od lat prowadzi działania minimalizujące swój wpływ na środowisko. W 2021 roku ogłosił cele klimatyczne z nadrzędnym celem osiągnięcia neutralności klimatycznej netto do 2040 roku. Do 2025 roku operator chce zredukować emisje własne o ponad 65% (w porównaniu do roku 2015) i chce wykorzystywać w swojej działalności więcej z energii ze źródeł odnawialnych – co najmniej 60%.

W połowie 2022 roku emisje własne Orange Polska były już o 33% niższe w porównaniu do 2015 roku, a wkrótce operator ogłosi wyniki redukcji na koniec ubiegłego roku. Jednocześnie Pomarańczowi podejmują działania dotyczące emisji w łańcuchu wartości (dostawcy, klienci, pracownicy – tak zwany zakres zakres 3 emisji), które również objęte są celem neutralności klimatycznej.

Operator ma w swoim portfolio Orange Flex, o którym mówi, że jest to pierwsza usługa telekomunikacyjna w Polsce w pełni neutralna klimatycznie. Co roku ponad pół miliona urządzeń dzierżawionych klientom Orange Polska na czas świadczenia usług telekomunikacyjnych jest odnawianych. Z kolei Orange Energia oferuje klientom indywidualnym energię pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych, a także instalacje fotowoltaiczne wraz z rozliczeniem 100% wartości energii.

Orange Polska edukuje też o wpływie usług cyfrowych na środowisko oraz pomaga klientom zaoszczędzić energię zużywaną na usługi cyfrowe. Więcej informacji można znaleźć na stronie razemdlaplanety.pl.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: Orange