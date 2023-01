Orange rozdaje darmowy Internet. To nowa promocja z okazji środy

Orange przygotował kolejny prezent dla swoich abonentów z okazji środy. Tym razem do zgarnięcia jest kolejna paczka darmowych gigabajtów, która czeka w aplikacji Mój Orange.

Dodatkowe gigabajty zawsze mogą się przydać, w szczególności gdy są dostępne za darmo. Wie o tym Orange Polska i w ramach cotygodniowej, środowej promocji rozdaje swoim abonentom paczki internetowe o wielkości 10 GB, do wykorzystania na terenie kraju. Z promocyjnych gigabajtów można skorzystać w aktualnym cyklu rozliczeniowym.

Z programu Środy z Mój Orange możesz skorzystać, jeśli zawarłeś umowę o świadczenie pakietu Orange Love lub umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci mobilnej i sieciach operatorów współpracujących w ofercie Smart Plan LTE, Plan Komórkowy, Plan Mobilny, Abonament Komórkowy i nie zalegasz z opłatami na rzecz pomarańczowego operatora.

Prezent można odebrać przez tydzień, czyli do wtorku 31 stycznia 2023 roku, do końca dnia. Wystarczy w tym celu zalogować się w aplikacji Mój Orange i przejść do zakładki "Dla Ciebie".

Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie promocji "Środy z Mój Orange".

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: Orange