Orange: coraz większe wykorzystanie VoLTE i Wi-Fi Calling

Klienci sieci Orange coraz mniej rozmawiają przez telefon, ale jeżeli już to robią, wykorzystują coraz częściej VoLTE i Wi-Fi Calling. Rośnie ruch danych w internecie, choć z mniejszą dynamika niż rok wcześniej.

Wojtek Jabczyński, rzecznik Orange Polska, podsumował na firmowym blogu miniony rok w pomarańczowej sieci – a konkretnie ruch, jaki generowali jej klienci w 2022. Analiza prowadzi do kilku ciekawych obserwacji.

W porównaniu do 2021 r. ruch internetowy w sieci mobilnej Orange wzrósł w 2022 roku o 20%. Choć wydaje się, że to sporo, to jednak rok temu dynamika była większa. Wtedy wykorzystanie internetu, w porównaniu do 2020 r., wzrosło o 25%. Rzecznik Orange ocenia, że mogło to być efektem końca ograniczeń pandemicznych. Wcześniej było większe zapotrzebowanie na usługi internetowe.

Ciekawie wyglądają też statystyki dotyczące poszczególnych technologii. W LTE klienci Orange przesłali 97% danych, co stanowi wzrost z 96% odnotowanych w roku 2021. Nieznacznie spadło wykorzystanie 3G – było to 3% całego ruchu w porównaniu do 4% w roku poprzednim. A co z 5G? Z powyższego wynika, że nie mieści się nawet w statystykach.

Jak widać sieć 5G to dalej nieduży promil ruchu, dlatego z niecierpliwością wypatrujemy aukcji na docelowe częstotliwości 5G

– podsumowuje Wojtek Jabczyński.

Łącznie w 2022 roku klienci pomarańczowej sieci przesłali 2 047 285 TB danych, co stanowi duży wzrost w porównaniu do 1 712 874 z roku 2021.

Maleje za to popularność rozmów głosowych w Orange i tu operator odnotował spadek o 2,7%. W minutach jest to 76,7 mld (2022) w porównaniu do 78,8 mld (2021).

Mimo mniejszej popularności rozmów, zauważalnym trendem jest rosnące wykorzystanie VoLTE i Wi-Fi Calling. Jak podaje rzecznik Orange, na koniec grudnia 2022 roku rozmowy w tych standardach stanowiły już 56% całego ruchu głosowego w sieci.

Orange może się także pochwalić rosnącym wykorzystaniem światłowodu. Wzrost transmisji danych w usługach internetu stacjonarnego sięgnął 23%, a ogromy w tym udział miał właśnie dostęp światłowodowy. Wzrost dla tej technologi w minionym roku wyniósł w Orange blisko 51%.

W porównaniu do 2021 roku spadło za to wykorzystanie starszych technologii ADSL i VDSL. Światłowód dostarczany przez Orange łącznie zapewnia już zasięg dla ponad 7 mln gospodarstw domowych.

