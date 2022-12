Orange podsumowuje 2022 rok. Więcej 5G, mniej CO2, światłowód 10 Gb/s...

Koniec roku to czas podsumowań. Po Playu swoje osiągnięcia w 2022 r. wymienia Orange. Oto co ważnego zdarzyło się w pomarańczowej sieci.

Tydzień temu o swoich dokonaniach w mijającym roku mówił Play. Teraz podobne zestawienie przedstawia Orange. Wojtek Jabczyński, rzecznik operatora, wymienia na firmowym blogu najważniejsze dokonania pomarańczowej sieci. Oto one:

W styczniu Orange przekroczył milion użytkowników światłowodu. W kolejnych kwartałach szybko ich przybywało, a obecnie zasięgu najszybszego internetu stacjonarnego operatora znajduje się już ok. 7 milionów gospodarstw domowych.

W lutym wybuchła wojna na Ukrainie. Orange od początku zaangażował się w pomoc uchodźcom. Operator obniżył o ponad 80 proc. ceny połączeń do Ukrainy, a na przejściach granicznych pracownicy i wolontariusze Orange ruszyli z akcją rozdawania starterów z darmowymi usługami.

W marcu użytkownicy oferty Orange Flex zyskali nową możliwość korzystania z 5G – usługa #hello5G trafiła do planu za 35 zł z paczką 45 GB.

W kwietniu pomarańczowy operator otworzył Orange 5G Lab, czyli przestrzeń, w której firma tworzy, prezentuje i rozwija nowoczesne usługi i rozwiązania wykorzystujące najnowszą generację sieci mobilnej.

W maju Orange wprowadził do swojej oferty hurtowej usługi dla MVNO. Dało to małym i średnim operatorom szansę na tworzenie własnych ofert konwergentnych poprzez łączenie usług stacjonarnych z mobilnymi.

Czerwiec w Orange upłynął pod znakiem muzyki. Po dwóch latach przerwy, po czasach pandemii wrócił Orange Warsaw Festival, a później także Open’er Festival.

W lipcu Orange mógł się pochwalić swoimi działaniami na rzecz środowiska naturalnego. Latem 2022 już 12% wykorzystanej przez Orange energii pochodziło z odnawialnych źródeł. W porównaniu do 2015 r. Orange zredukował emisje własne dwutlenku węgla aż o 33%. Operator promował też proekologiczne postawy wśród klientów, zachęcając do dłuższego używania urządzeń, naprawiania ich, wybierania odnowionych modeli, a także do odpowiedzialnego pozbywania się niepotrzebnych smartfonów, którym można dać drugie życie.

Sierpień przyniósł ważne osiągnięcie dla Fundacji Orange. W ramach programu Lekcja: Enter udało się przeszkolić ponad 50 tys. nauczycielek i nauczycieli. W sumie, w 2022 roku fundacja podjęła wiele działań na rzecz edukacji i wystartowała z nowymi inicjatywami.

We wrześniu użytkownicy oferty nju mobile mogli się cieszyć nową usługą – dostępem do sieci 5G.

W październiku Fundacja Orange ruszyła z inicjatywą Orange Digital Center (ODC), której celem jest wsparcie ludzi w rozwoju kompetencji przyszłości, niezbędnych dziś w życiu społecznym i zawodowym. Chętni mogą zgłaszać się m.in. do Szkoły Kodowania na bezpłatne, profesjonalne kursy programowania.

W listopadzie Orange pochwalił się zapowiadaną na niedaleką przyszłość ofertą Orange Światłowód Pro 10.0 o przepustowości 10 Gb/s. Zainteresowani klienci mogą sprawdzić możliwości technologii XGSPON w wybranych salonach w Gdańsku, Łodzi, Krakowie, Poznaniu i Warszawie.

W grudniu operator przestawił kolejną nowość w nju mobile – czyli cyfrową usługę nju komórkowy, podobną do Orange Flex. Ofertą można zarządzać za pomocą aplikacji na smartfonie.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: Blog Orange Polska