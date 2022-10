Startuje Orange Digital Center: darmowe kursy programowania, druku 3D i nowoczesnego rzemiosła

Bezpłatne kursy profesjonalnego programowania, nauka oraz realizacja projektów na drukarkach 3D i ploterach laserowych, frezarkach CNC, a także bezpłatny internet i nowoczesny sprzęt w świetlicach w całej Polsce – to tylko część tego, co proponuje Orange Digital Center, czyli nowa inicjatywa Fundacji Orange i jej partnerów.

Dziś swoją działalność zainaugurowała inicjatywa Orange Digital Center (ODC), pilotowana przez Fundacje Orange. Jest to połączenie, w nowej odsłonie, dotychczasowych projektów Fundacji, takich jak Szkoła Kodowania, FabLaby powered by Orange i Pracownie Orange.

Działalność Orange Digital Center skierowana jest nie tylko do młodych ludzi wchodzących dopiero w dorosłość – lecz także do tych nieco starszych, którzy w zmieniających się czasach nie mogą się odnaleźć zawodowo.

Siedziba ODC ulokowana została w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie, ale projekt działać będzie w różnych miejscach w Polsce i online. Do pierwszych inicjatyw można już aplikować.

Dlaczego powstało Orange Digital Center?

Startując z ODC, Fundacja Orange przytoczyła alarmujące dane o kondycji zawodowej Polaków. 43% mieszkańców naszego kraju w wieku 16-74 lata ma niski poziom podstawowych umiejętności cyfrowych. Tymczasem stają się one niezbędne w życiu społecznym i zawodowym, a profile zawodowe, w których są potrzebne, w 2021 roku pojawiły się już w 34% ogłoszeń o pracę.

Ponadto co siódmy Polak w wieku 18-35 nie pracuje, nie uczy się i nie zdobywa kwalifikacji zawodowych. Większość stanowią kobiety, głównie ze względu na zobowiązania macierzyńskie czy też opiekuńcze wobec rodzin.

Tym problemom, choć w części ma zaradzić Orange Digital Center.

Orange Digital Center zaprasza do Szkoły Kodowania

Pierwszy element to Szkoła Kodowania – bezpłatny, profesjonalny kurs programowania od podstaw dla osób w wieku 18-35 lat. Zakwalifikowane osoby będą mogły skorzystać też z konsultacji merytorycznych, spotkań z ekspertami IT, webinarów technologicznych, networkingu i inspiracji. Fundacja Orange zapewni im indywidualne doradztwo zawodowe.

Projekt daje możliwość zdobycia umiejętności z zakresu dwóch technologii – Java i Python, a w kolejnej edycji będzie to projektowanie UX. Warsztaty odbędą się stacjonarnie w Warszawie i online. Nabór zgłoszeń na kursy trwa do 15 listopada 2022, liczba miejsc jest ograniczona. Więcej informacji i regulamin na www.szkolakodowania.com

Nowoczesne rzemiosło dla młodych dorosłych i kobiet

Wraz z otwarciem ODC w Polsce ruszył także nabór zgłoszeń do nowej edycji projektów: YouthLab i MakerWoman realizowanych w przestrzeni FabLab powered by Orange w Warszawie. Pracownia wyposażona jest w drukarki 3D, plotery laserowe, frezarki CNC, elektronikę i maszyny do szycia, aby umożliwić ludziom nabywanie nowych umiejętności w nurcie „zrób-to-sam”.

YouthLab to propozycja dla młodych ludzi (od 16 do 25. roku życia), którzy chcą spróbować swoich sił w branży kreatywno-cyfrowej.

A Maker Woman to projekt edukacyjny z zakresu nowoczesnego rzemiosła dla kobiet, w tym obywatelek Ukrainy przebywających w Polsce. Zajęcia poprowadzą edukatorzy i edukatorki Stowarzyszenia Robisz.to. Więcej na ten temat: https://fablabwarszawa.pl/projekty.

Pracownie Orange w małych miejscowościach

Dzięki ODC rozwinie się także działający od dziesięciu lat program Pracowni Orange. To multimedialne świetlice w małych miastach i wsiach wyposażone w bezpłatny internet i nowoczesny sprzęt, z których mieszkańcy mogą korzystać w celu spotkań, integracji, udziału w kursach, warsztatach czy ciekawych wydarzeniach.

Specjalnie dla mieszkańców powiatów, w których się znajdują pracownie, Fundacja udostępni kursy Szkoły Kodowania w wersji online.

W czasie otwarcia ODC zapowiedziano też, że w 2023 roku Fundacja założy nowe pracownie w kolejnych miejscowościach.

