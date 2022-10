Masz stary smartfon? Odsprzedaj go Orange i zgarnij prezent

Orange startuje z nową promocją programu odkupu telefonów. Każdy, kto odsprzeda w pomarańczowym salonie swoje stare, ale sprawne urządzenie, może liczyć na dodatkowy prezent w postaci bonu na zakupy w sklepie Żabka.

Masz w szufladzie telefon którego nie używasz? Jeśli jest on sprawny, możesz go zanieść do salonu Orange i skorzystać z promocji w ramach programu odkupu telefonów. Do zgarnięcia jest bon na zakupy w sklepie Żabka.

Wysokość bonu zależy od wyceny telefonu:

wartość telefonu do 99,99 zł = 50 zł ,

, wartość telefonu od 100 zł w górę = 100 zł (2 x 50 zł).

Bon zostanie przesłany SMS-em na podany przez klienta numer kontaktowy w ciągu 7 dni. Jedna osoba może odsprzedać maksymalnie 5 telefonów o dowolnej wartości. Promocja obowiązuje do wyczerpania bonów.

Zobacz: Łatwy zarobek na akcjach Orange Polska? Nie, to oszustwo!

Zobacz: Realme GT 2 5G taniej w Orange. W ofercie tygodnia zaoszczędzisz 300 zł

Aby skorzystać z promocji, nie trzeba być klientem Orange. Dodatkowe informacje można znaleźć pod tym adresem.

Odkup telefonów – jak to działa?

Żeby skorzystać z naszego programu, wystarczy przyjść do dowolnego salonu Orange z używanym, ale działającym telefonem. Nie trzeba mieć pudełka ani dodatkowych akcesoriów, na przykład ładowarki. Podczas wizyty konsultant wyceni telefon i przekaże bon na wycenioną wartość do zrealizowania w salonie, na przykład na zakup nowego urządzenia, lub w tej promocji, na zakupy w Żabce.

Odkup telefonów jest częścią programu Re, czyli działań podejmowanych w trosce o planetę. Dzięki ofercie odkupu dajemy szansę na drugie życie sprawnym urządzeniom. Jeśli naszego telefonu nie ma na liście skupowanych, bo jest zbyt stary lub niedziałający, to w każdym salonie Orange można przekazać taki telefon do recyklingu, zostawiając go w specjalnym pojemniku.

Zobacz: Play z nową ofertą. Gruby pakiet usług za 60 zł

Zobacz: T-Mobile z nowym prezentem dla klientów. Znajdziesz go w aplikacji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Orange