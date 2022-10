Play z nową ofertą. Gruby pakiet usług za 60 zł

Play ogłosił dziś nową ofertę – tym razem jest to propozycja dla klientów biznesowych, którym potrzebny jest szybki dostęp do globalnej sieci. Operator ma dla nich internet światłowodowy i 2 karty SIM do smartfonu za 60 zł netto.

Od dziś Play wprowadza specjalną ofertę dla klientów biznesowych – promocję z rabatami dla firm, które potrzebują szybkiego dostępu do sieci i chcą się przenieść do Play. Z oferty mogą skorzystać tylko nowi klienci biznesowi, którzy nie mają żądnych usług w Play i jednocześnie nie są klientami UPC.

To najkorzystniejsza cenowo na rynku propozycja dla biznesu dla tych, którzy zdecydują się przenieść swoja firmę do Play

– zachwala fioletowy operator.

W nowej ofercie Play dla Firm klienci otrzymają dostęp do internetu światłowodowego z prędkością 150 Mb/s oraz 2 karty SIM do smartfonu za 60 zł netto miesięcznie. Na kartach do smartfonów dostępne będą nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y i paczka internetu 40 GB.

Do zestawu można dokupić kolejne karty SIM za 25 zł netto miesięcznie. Oferta skierowana jest zarówno do nowych klientów Play, jak i UPC.

Promocyjne ceny będą obowiązywały przez czas trwania umowy zawieranej w Play na 25 miesięcy, a w UPC na 24 miesiące. Potem cena wzrośnie o 30 zł netto miesięcznie. W ostateczną cenę dla klientów są też już wliczone rabaty za e-faktury i terminowych płatności, a także zgody marketingowe i udostępnianie danych.

Play przygotował dla tej oferty wybór smartfonów, które mają się idealnie nadawać prowadzenia biznesu. Spośród dostępnych modeli Fioletowi szczególnie rekomendują dwa modele z 5G:

Samsung Galaxy Z Flip4 – składany model z 8-rdzeniowym układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ wyposażony w dwa ekrany z podwójnym głównym aparatem 12 + 12 Mpix oraz przednim 10 Mpix,

Motorola Edge 30 Neo – poręczny model z ekranem OLED 6,28 cala, 8-rdzeniowym układem Snapdragon 695 5G, aparatem 64 Mpix + 13 Mpix,

Więcej informacji można znaleźć w salonach, u doradców biznesowych operatora oraz na stronie playdlafirm.pl. Poniżej regulaminy powiązane z ofertą:

Źródło zdjęć: Telepolis.pl