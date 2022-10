Realme GT 2 5G taniej w Orange. W ofercie tygodnia zaoszczędzisz 300 zł

Orange wystartował z kolejną ofertą tygodnia, czyli akcją, gdy można taniej upolować wybrane telefony. Tym razem operator proponuje Realme GT 2 – zarówno w planach abonamentowych, jak i bez umowy, choć w tym ostatnim przypadku korzyści są iluzoryczne.

Realme GT 2 to jeden z ciekawszych, tegorocznych smartfonów Realme. Urządzenie miało swoją premierę na początku 2022 r. i choć pozycjonowane jest jako model średniej klasy, to nie brakuje w nim cech flagowców. Jedną z nich jest układ Snapdragon 888, napędzający Realme GT 2 – jest to już może nie najnowsza jednostka, ale wciąż bardzo wydajna. Do tego w oferowanym przez Orange wariancie użytkownik otrzymuje 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1, więc o wydajność nie trzeba się martwić.

Wyświetlacz w Realme GT 2 też jest atutem – to panel AMOLED o przekątnej 6,62 cala, rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400) i odświeżaniu 120 Hz.

Sekcję foto reprezentuje aparat o rozdzielczości 50 MPix z przysłoną f/1,8 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Uzupełnienie stanowi aparat szerokokątny 8 Mpix (f/2,2, 119˚) oraz makro 2 Mpix (f/2,4). Z przodu znalazł się moduł selfie o rozdzielczości 16 MPix.

Na obudowie telefonu znalazło się miejsce na głośniki stereo, a wewnątrz niej na akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 65 W.

Realme GT 2 w Orange taniej

W wolnej sprzedaży smartfon kosztuje w zależności od sklepu około 2450 - 2500 zł. W Orange ceny za ten model różnią od wybranego planu. W ofercie tygodnia Realme GT 2 12/256 GB dostępny jest taniej o 312 zł, czyli za 2136 zł (zamiast 2448 zł) w 24 ratach po 89 zł. Taka cena obowiązuje podczas zawierania umowy w Planie 80 lub w pakietach Orange Love: Premium i Extra.

Jeśli klient zdecyduje się na Plan 60 lub Orange Love Standard, zaoszczędzi według wyliczeń operatora 264 zł. Z kolei w ofercie bez abonamentu telefon ma być tańszy o 200 zł, jednak w praktyce oznacza to 2499 zł (124,95 zł × 20 rat), czyli tyle, ile kosztuje normalnie w wolnej sprzedaży.

Promocja obowiązuje do 12 października. Można z niej skorzystać tu: https://www.orange.pl/lp/oferta-tygodnia.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: wł., Orange Polska