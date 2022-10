Orange oszczędza energię i zachęca do tego swoich klientów

Orange Polska szczyci się tym, że od lat optymalizuje swoje zużycie energii. Pomarańczowy operator zachęca do tego również klientów, pokazując im, że drobne zmiany mogą wiele.

– Od przeszło siedmiu lat intensywnie optymalizujemy nasze zużycie energii. Przyspieszamy też transformację źródeł jej pochodzenia, abyśmy nasze potrzeby energetyczne mogli zaspokajać jak najefektywniej i z poszanowaniem klimatu. Względem 2015 roku ograniczyliśmy nasze całkowite zużycie energii już o ok. 16% a emisje własne gazów cieplarnianych o ok. jedną trzecią – i intensyfikujemy działania, zwłaszcza w obliczu kryzysu energetycznego. Zaczynamy od siebie, ale chcemy też wspierać naszych klientów w świadomym i efektywnym korzystaniu z urządzeń i usług, które im dostarczamy. Tak, aby nie generowały niepotrzebnych kosztów związanych z energią. To często drobne gesty, które pozwolą oszczędzić i środowisko, i pieniądze.

– powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska

Wskazówki i porady dotyczące tego, jak można zredukować zużycie energii przeznaczanej na usługi cyfrowe w domach, dostępne są na specjalnie przygotowanej stronie internetowej, którą można znaleźć pod tym adresem. Zawiera ona porady, jak korzystać z usług cyfrowych, żeby ograniczać konsumpcję energii w sieciach telekomunikacyjnych oraz gdzie szukać informacji o innych sposobach na oszczędzanie energii. Ten praktyczny przewodnik ma pomóc w codziennym zarządzaniu zasobami.

Od 2015 roku Orange Polska prowadzi Program Optymalizacji Energii. Dzięki niemu spółka zaoszczędziła już ponad 700 GWh prądu. To mniej więcej tyle, ile w ciągu roku zużywa blisko 300 tys. przeciętnych polskich gospodarstw domowych. Od 2015 do 2021 roku operator zredukował o 16% całkowite roczne zużycie energii, pomimo ponad trzykrotnego wzrostu transmisji danych w pomarańczowych sieciach.

W 2022 roku Orange Polska planuje zmniejszyć całkowite zużycie prądu przynajmniej o kolejne 25 GWh, w stosunku do 2021 roku, czyli o dodatkowe 2% (dla energii biurowej redukcje sięgną 8%). Pomarańczowi kontynuują również zmniejszanie zużycia paliw w pojazdach, budynkach i generatorach prądu.

W 2020 rozpoczęła się transformacja struktury pochodzenia energii zużywanej przez Orange Polska. Dzięki kolejnym podpisywanym długoterminowym umowom zakupu energii z nowych źródeł odnawialnych (tzw. umowy PPA, Power Purchase Agreement) do 2025 co najmniej 60% energii zaspokajającej potrzeby Orange ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. Wpisuje się to w strategię klimatyczną #OrangeGoesGreen:

w 2025 co najmniej 65% redukcji emisji własnych CO 2 w porównaniu do 2015,

w porównaniu do 2015, do 2040 pełna neutralność klimatyczna netto dla wszystkich emisji (w tym w całości łańcucha wartości).

Obecnie z wielu stron możemy usłyszeć o czekającym nas kryzysie energetycznym. Z tego powodu Orange Polska intensyfikuje działania. Obok coraz bardziej dynamicznych prac w sieci, tego lata jako uzupełniające źródło energii ruszyły instalacje fotowoltaiczne na dachach dwóch z największych nieruchomości: warszawskiej centrali (Miasteczko Orange) oraz centrum przetwarzania danych w Łodzi (a kolejne projekty są w przygotowaniu).

Firma ograniczyła w biurach funkcjonowanie klimatyzacji w lecie (min. 23 stopnie) oraz ogrzewania w zimie (max. 20 stopni). Redukuje też intensywność oświetlenia oraz funkcjonowanie ekranów komunikacyjnych w biurach i salonach. Do planowania dalszych oszczędności energii Orange angażuje pracowników, zapraszając do zgłaszania pomysłów i wdrażając te najefektywniejsze.

Pomarańczowy operator aktywnie włącza się też w zarządzanie dostępnością mocy w Polsce. Żeby ograniczyć ryzyko blackoutu, 23 września tego roku w ramach udziału operatora w tak zwanym mechanizmie DSR (Demand Side Response) Polskich Sieci Energetycznych na dwie kluczowe godziny ograniczono o 2 MW moc pobieraną z sieci przez Orange. Jedno z centrów danych przeszło wtedy na zasilanie rezerwowe. Bez szkody dla klientów udało się dzięki temu wspomóc odciążenie krajowego systemu energetycznego.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Orange