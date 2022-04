Orange testuje nowości w 5G 3,6 GHz Wystartował Orange 5G Lab w Warszawie

W warszawskiej siedzibie Orange Polska ruszył Orange 5G Lab. Jest to miejsce, w którym operator wraz z partnerami będzie tworzyć, prezentować i rozwijać usługi i rozwiązania wykorzystujące sieć 5G.

Podobne miejsca pomarańczowy operator uruchomił już wcześniej w innych oddziałach w Europie – m. in. w Belgii, Francji i Rumunii. Teraz do tej listy dołączyła Warszawa.

Orange 5G Lab to miejsce, w którym opracowujemy i testujemy rozwiązania wykorzystujące 5G, także we współpracy ze startupami i prezentujemy innowacyjne rozwiązania biznesowi. Tak, abyśmy mogli uruchamiać nowe usługi jak najszybciej po udostępnieniu częstotliwości niezbędnych do budowy 5G w Polsce, na które wciąż czekamy