Masz taki TV? Koniecznie spróbuj tej nowości
Posiadacze telewizorów marki LG otrzymają ciekawą nowość. Wystarczy mieć system webOS 22.
Just Dance Now zawita na telewizory LG – bez konsoli i kontrolera
Just Dance Now, popularna gra taneczna, właśnie nadchodzi na telewizory Smart TV marki LG. Nie wymagana jest do niej ani konsola ani kontroler. Wystarczy pilot LG Magic Remote, który będzie służył za urządzenie do sterowania ruchem, gdyż ma zintegrowaną funkcjonalność wykrywania ruchu.
Nowinę ogłosiły wspólnie LG Electronic i Ubisoft, a gra trafi na telewizory w grudniu 2025 r. w Europie i USA.
Premiera Just Dance Now jest częścią szerszej inicjatywy, w ramach której LG chce zaproponować gry na systemie webOS bez konieczności posiadania konsoli ani kontrolera.
Just Dance Now trafi na telewizory LG z systemem webOS 22 i będzie dostępny z poziomu LG Gaming Portal za darmo. Użytkownicy będą mogli grać w bezpłatną wersję Just Dance Now, ale będzie mieć pewne dzienne ograniczenia czasowe. Będzie można jednak skorzystać z abonamentu dającego nieograniczony dostęp, a nawet dokupić dodatkowe zestawy piosenek.