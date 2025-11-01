Masz taki TV? Koniecznie spróbuj tej nowości

Dalsza część tekstu pod wideo

Just Dance Now zawita na telewizory LG – bez konsoli i kontrolera

Just Dance Now, popularna gra taneczna, właśnie nadchodzi na telewizory Smart TV marki LG. Nie wymagana jest do niej ani konsola ani kontroler. Wystarczy pilot LG Magic Remote, który będzie służył za urządzenie do sterowania ruchem, gdyż ma zintegrowaną funkcjonalność wykrywania ruchu.

Nowinę ogłosiły wspólnie LG Electronic i Ubisoft, a gra trafi na telewizory w grudniu 2025 r. w Europie i USA.

Premiera Just Dance Now jest częścią szerszej inicjatywy, w ramach której LG chce zaproponować gry na systemie webOS bez konieczności posiadania konsoli ani kontrolera.