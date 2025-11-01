Adobe ma problemy. Ta aplikacja zastąpi Photoshopa za darmo

Dalsza część tekstu pod wideo

Affinity kontra Adobe – darmowe narzędzia zagrażają status quo

Platforma Affinity została w 2024 r. wykupiona przez Canvę i teraz chce zyskać jak największe grono użytkowników, oferując cały pakiet usług za darmo. Jest to prztyczek wymierzony w Adobe, którego usługa Photoshop kosztuje 26 euro miesięcznie przy rocznej subskrypcji i obciąży Cię dodatkowymi kosztami, jeśli będziesz próbować anulować usługę przed upływem okrągłego roku.

Affinity, dostępne na Windows, macOS (i wkrótce na iPadOS), jest kombajnem do projektowania grafiki i obrabiania zdjęć, który obsługuje formaty PSD, AI (Adobe Illustrator), PDF, SVG, TIFF. Projekty można również eksportować do Canvy.

Affinity oferuje również narzędzia AI, ale dostęp do nich wymaga abonamentu Canva Premium. Warto zaznaczyć jednak, że prace w Affinity nie są wykorzystywane do treningu modeli AI – w przypadku Photoshopa firma Adobe musiała zmienić stanowisko w tym temacie pod naporem krytyki użytkowników.