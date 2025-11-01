Sprzęt

Smartfony odżyły. Niestety, producenci już mają nowy problem

Globalny rynek smartfonów zaliczył niewielki wzrost. Dane za trzeci kwartał 2025 roku wyglądają obiecująco, ale analitycy Omdia studzą zapał i ostrzegają przed nadchodzącymi kłopotami.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:50
Smartfony odżyły. Niestety, producenci już mają nowy problem

Analitycy z Omdia policzyli dostawy smartfonów. W trzecim kwartale 2025 roku rynek urósł o 3% rok do roku. To 320,1 miliona urządzeń. Pierwsza połowa roku była fatalna. Producenci mieli problemy z zapasami i łańcuchem dostaw po zmianach polityki celnej w USA.

Teraz sytuacja na chwilę się poprawiła. Magazyny zostały posprzątane. Pomógł też sezon "powrót do szkoły" i przygotowania do świątecznych zakupów. Samsung, Apple, Transsion i Honor dostarczyły znacznie więcej telefonów niż rok temu, ciągnąc cały rynek w górę.

Kto rządzi na rynku?

Liderem pozostaje Samsung. Koreański gigant dostarczył na rynek 60,6 mln smartfonów (wzrost o 6%). Świetnie sprzedają się drogie składaki (Galaxy Z Fold7 i Flip7). Dobre wyniki notują też tanie modele Galaxy A07 i A17, szczególnie w Azji i na Bliskim Wschodzie.

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold7: na takiego folda czekałem (test)

Zobacz: Samsung Galaxy Z Flip7 jest piękny. Ale czy to wystarczy? (test)

Apple jest na drugim miejscu z wynikiem 56,5 mln sztuk (wzrost o 4%). Klienci polubili bazowego iPhone'a 17. Miał więcej pamięci w tej samej cenie. Modele Pro tradycyjnie idą jak ciepłe bułeczki. Apple mocno rośnie też na rynkach wschodzących, jak Indie.

Zobacz: iPhone 17 Pro Max – piękny, potężny i… wciąż nie do końca dla Polaków (test)

Xiaomi utrzymało trzecie miejsce, ale wzrost był minimalny (tylko 1%). Chińczycy sprzedali 43,4 mln urządzeń. W Państwie Środka było słabo, ale inne regiony nadrobiły straty. Największym zaskoczeniem jest Transsion (m.in. Infinix i Tecno). Wskoczyli na czwarte miejsce z potężnym wzrostem 12%, wyprzedzając Vivo.

Zobacz: Vivo X300 Pro – test potwora, który chce być aparatem

Dostawca 3Q2025 3Q2024 Zmiana
rok do roku
Wielkość
dostaw		 Udział
w rynku		 Wielkość
dostaw		 Udział
w rynku
Samsung 60,6 mln 19% 57,5 mln 19% +6%
Apple 56,4 mln 18% 54,5 mln 18% +4%
Xiaomi 43,4 mln 14% 42,8 mln 14% +1%
Transsion 28,6 mln 9% 25,5 mln 8% +12%
Vivo 28,5 mln 9% 27,2 mln 9% +5%
Inni 102,5 mln 32% 102,5 mln 33% -
RAZEM 320,1 mln 100% 309,9 mln 100% +3%
Pokaż więcej

 

Smartfony odżyły. Niestety, producenci już mają nowy problem

Kupujemy tanie albo drogie. Środek umiera

Raport Omdia pokazuje ciekawy trend. Rynek się polaryzuje. Klienci kupują albo bardzo tanie modele (poniżej 100 dolarów, ok. 370 zł), albo te najdroższe (powyżej 700 dolarów, ok. 2580 zł). Segment średni jest słaby i nikogo specjalnie nie interesuje.

Niestety, dobre nastroje psuje nowy problem. W branży zaczyna brakować komponentów, a koszty produkcji rosną. Analitycy są pewni, że producenci przerzucą te koszty na nas. Nowe smartfony będą droższe.

To uderzy szczególnie w segment budżetowy. Jak mówi Jusy Hong z Omdia, producenci muszą teraz skupić się na ratowaniu zysków, a nie na walce o udziały w rynku. Priorytetem będzie sprzedaż drogich, wysokomarżowych modeli.

