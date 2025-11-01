Smartfony odżyły. Niestety, producenci już mają nowy problem
Globalny rynek smartfonów zaliczył niewielki wzrost. Dane za trzeci kwartał 2025 roku wyglądają obiecująco, ale analitycy Omdia studzą zapał i ostrzegają przed nadchodzącymi kłopotami.
Analitycy z Omdia policzyli dostawy smartfonów. W trzecim kwartale 2025 roku rynek urósł o 3% rok do roku. To 320,1 miliona urządzeń. Pierwsza połowa roku była fatalna. Producenci mieli problemy z zapasami i łańcuchem dostaw po zmianach polityki celnej w USA.
Teraz sytuacja na chwilę się poprawiła. Magazyny zostały posprzątane. Pomógł też sezon "powrót do szkoły" i przygotowania do świątecznych zakupów. Samsung, Apple, Transsion i Honor dostarczyły znacznie więcej telefonów niż rok temu, ciągnąc cały rynek w górę.
Kto rządzi na rynku?
Liderem pozostaje Samsung. Koreański gigant dostarczył na rynek 60,6 mln smartfonów (wzrost o 6%). Świetnie sprzedają się drogie składaki (Galaxy Z Fold7 i Flip7). Dobre wyniki notują też tanie modele Galaxy A07 i A17, szczególnie w Azji i na Bliskim Wschodzie.
Apple jest na drugim miejscu z wynikiem 56,5 mln sztuk (wzrost o 4%). Klienci polubili bazowego iPhone'a 17. Miał więcej pamięci w tej samej cenie. Modele Pro tradycyjnie idą jak ciepłe bułeczki. Apple mocno rośnie też na rynkach wschodzących, jak Indie.
Xiaomi utrzymało trzecie miejsce, ale wzrost był minimalny (tylko 1%). Chińczycy sprzedali 43,4 mln urządzeń. W Państwie Środka było słabo, ale inne regiony nadrobiły straty. Największym zaskoczeniem jest Transsion (m.in. Infinix i Tecno). Wskoczyli na czwarte miejsce z potężnym wzrostem 12%, wyprzedzając Vivo.
|Dostawca
|3Q2025
|3Q2024
|Zmiana
rok do roku
|Wielkość
dostaw
|Udział
w rynku
|Wielkość
dostaw
|Udział
w rynku
|Samsung
|60,6 mln
|19%
|57,5 mln
|19%
|+6%
|Apple
|56,4 mln
|18%
|54,5 mln
|18%
|+4%
|Xiaomi
|43,4 mln
|14%
|42,8 mln
|14%
|+1%
|Transsion
|28,6 mln
|9%
|25,5 mln
|8%
|+12%
|Vivo
|28,5 mln
|9%
|27,2 mln
|9%
|+5%
|Inni
|102,5 mln
|32%
|102,5 mln
|33%
|-
|RAZEM
|320,1 mln
|100%
|309,9 mln
|100%
|+3%
Kupujemy tanie albo drogie. Środek umiera
Raport Omdia pokazuje ciekawy trend. Rynek się polaryzuje. Klienci kupują albo bardzo tanie modele (poniżej 100 dolarów, ok. 370 zł), albo te najdroższe (powyżej 700 dolarów, ok. 2580 zł). Segment średni jest słaby i nikogo specjalnie nie interesuje.
Niestety, dobre nastroje psuje nowy problem. W branży zaczyna brakować komponentów, a koszty produkcji rosną. Analitycy są pewni, że producenci przerzucą te koszty na nas. Nowe smartfony będą droższe.
To uderzy szczególnie w segment budżetowy. Jak mówi Jusy Hong z Omdia, producenci muszą teraz skupić się na ratowaniu zysków, a nie na walce o udziały w rynku. Priorytetem będzie sprzedaż drogich, wysokomarżowych modeli.