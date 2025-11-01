Smartfony odżyły. Niestety, producenci już mają nowy problem

Analitycy z Omdia policzyli dostawy smartfonów. W trzecim kwartale 2025 roku rynek urósł o 3% rok do roku. To 320,1 miliona urządzeń. Pierwsza połowa roku była fatalna. Producenci mieli problemy z zapasami i łańcuchem dostaw po zmianach polityki celnej w USA.

Teraz sytuacja na chwilę się poprawiła. Magazyny zostały posprzątane. Pomógł też sezon "powrót do szkoły" i przygotowania do świątecznych zakupów. Samsung, Apple, Transsion i Honor dostarczyły znacznie więcej telefonów niż rok temu, ciągnąc cały rynek w górę.

Kto rządzi na rynku?

Liderem pozostaje Samsung. Koreański gigant dostarczył na rynek 60,6 mln smartfonów (wzrost o 6%). Świetnie sprzedają się drogie składaki (Galaxy Z Fold7 i Flip7). Dobre wyniki notują też tanie modele Galaxy A07 i A17, szczególnie w Azji i na Bliskim Wschodzie.

Samsung Galaxy Z Fold7 6 opinii Samsung Galaxy Z Fold7 6 opinii Ekran 8.00" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.47 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 4400mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Samsung Galaxy Z Flip7 0 opinii Samsung Galaxy Z Flip7 0 opinii Ekran 6.90" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.3 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4300mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Samsung Galaxy Z Flip7 FE 3 opinii Samsung Galaxy Z Flip7 FE 3 opinii Ekran 6.70" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 3.2 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4000mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Apple jest na drugim miejscu z wynikiem 56,5 mln sztuk (wzrost o 4%). Klienci polubili bazowego iPhone'a 17. Miał więcej pamięci w tej samej cenie. Modele Pro tradycyjnie idą jak ciepłe bułeczki. Apple mocno rośnie też na rynkach wschodzących, jak Indie.

Apple iPhone Air 3 opinii Apple iPhone Air 3 opinii Ekran 6.50" OLED Pamięć RAM 8 GB Procesor - Aparat 48 Mpix Bateria 3149mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Apple iPhone 17 15 opinii Apple iPhone 17 15 opinii Ekran 6.30" OLED Pamięć RAM 8 GB Procesor - Aparat 48 Mpix Bateria 3692mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Apple iPhone 17 Pro 21 opinii Apple iPhone 17 Pro 21 opinii Ekran 6.30" OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor - Aparat 48 Mpix Bateria 3998 / 4252mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Apple iPhone 17 Pro Max 45 opinii Apple iPhone 17 Pro Max 45 opinii Ekran 6.90" OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor - Aparat 48 Mpix Bateria 4832 / 5088mAh Pamięć wbudowana 2000 GB Zobacz więcej

Xiaomi utrzymało trzecie miejsce, ale wzrost był minimalny (tylko 1%). Chińczycy sprzedali 43,4 mln urządzeń. W Państwie Środka było słabo, ale inne regiony nadrobiły straty. Największym zaskoczeniem jest Transsion (m.in. Infinix i Tecno). Wskoczyli na czwarte miejsce z potężnym wzrostem 12%, wyprzedzając Vivo.

Vivo X300 0 opinii Vivo X300 0 opinii Ekran 6.31" AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.21 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 5360mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Vivo X300 Pro 0 opinii Vivo X300 Pro 0 opinii Ekran 6.78" AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.21 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5440mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Dostawca 3Q2025 3Q2024 Zmiana

rok do roku Wielkość

dostaw Udział

w rynku Wielkość

dostaw Udział

w rynku Samsung 60,6 mln 19% 57,5 mln 19% +6% Apple 56,4 mln 18% 54,5 mln 18% +4% Xiaomi 43,4 mln 14% 42,8 mln 14% +1% Transsion 28,6 mln 9% 25,5 mln 8% +12% Vivo 28,5 mln 9% 27,2 mln 9% +5% Inni 102,5 mln 32% 102,5 mln 33% - RAZEM 320,1 mln 100% 309,9 mln 100% +3% Pokaż więcej

Kupujemy tanie albo drogie. Środek umiera

Raport Omdia pokazuje ciekawy trend. Rynek się polaryzuje. Klienci kupują albo bardzo tanie modele (poniżej 100 dolarów, ok. 370 zł), albo te najdroższe (powyżej 700 dolarów, ok. 2580 zł). Segment średni jest słaby i nikogo specjalnie nie interesuje.

Niestety, dobre nastroje psuje nowy problem. W branży zaczyna brakować komponentów, a koszty produkcji rosną. Analitycy są pewni, że producenci przerzucą te koszty na nas. Nowe smartfony będą droższe.