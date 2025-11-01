YouTube usuwa popularne filmiki. Dziwne wymówki giganta

Dalsza część tekstu pod wideo

Twórcy poradników technologicznych na pieńku z YouTube

Platforma YouTube usunęła niedawno wiele bardzo popularnych poradników technologicznych. Ich twórcy twierdzą, że stali się ofiarą zautomatyzowanego procesu kierowanego przez AI. Miałoby o tym świadczyć nadanie etykiet "niebezpiecznych" i "szkodliwych" treściom, które od wielu lat istniały bez problemu. Co więcej, dochodziło do sytuacji, w której odwołania twórców były odrzucone w rekordowo szybkim tempie – szybszym niż mógłby na nie zareagować człowiek.

Czego dotyczyły filmiki? Były to między innymi poradniki o tym, jak zainstalować Windowsa 11. Jak wyjaśnia w rozmowie z portalem Ars Technica, Rich White, twórca kanału CyberCPU Tech, tego typu treści są jednymi z najważniejszych i generują konsekwentnie wysokie wyniki. White był skonfundowany i nie wiedział, co sprawiło, że YouTube usunęło tego rodzaju zawartość z jego kanału. Natomiast doprowadziło to do sytuacji, w której kanały z poradami technicznymi mogły zniknąć w mgnieniu oka – twierdzi inny autor treści na YouTube – twórca kanału Britec09.

W związku z niedawnymi czystkami, Britec musiał wstrzymać umowę sponsorską z powodu niepewnej sytuacji i to właśnie przyczynił się do utraty ogromnej części jego dochodu.

Twórcy treści skupiający się na poradnikach, poradach technologicznych i filmikach dot. napraw są zaniepokojeni. Obawiają się, że zaszły nieoczekiwane zmiany w automatycznej moderacji, a przez to publikowanie filmików, które wydają się w kręgach technologicznych normą, może zmieść ich kanał z YouTube'a.

Firma YouTube zareagowała i przywróciła usunięte filmiki, a dodatkowo potwierdziła portalowi Ars Technica, że podjęła kroki, aby te i podobne treści nie były usunięte w przyszłości. Jednocześnie właściciele platformy utrzymują, że początkowe decyzje o usunięciu filmików i decyzje w sprawie odwołań nie były podejmowane przez systemy AI.