Aplikacje

YouTube usuwa popularne filmiki. Dziwne wymówki giganta

YouTube ostatnio usunęło sporą liczbę popularnych filmików, dając zagwozdkę twórcom, jakie w ogóle treści są dozwolone na platformie.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 16:15
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
YouTube usuwa popularne filmiki. Dziwne wymówki giganta

Dalsza część tekstu pod wideo

Twórcy poradników technologicznych na pieńku z YouTube 

Platforma YouTube usunęła niedawno wiele bardzo popularnych poradników technologicznych. Ich twórcy twierdzą, że stali się ofiarą zautomatyzowanego procesu kierowanego przez AI. Miałoby o tym świadczyć nadanie etykiet "niebezpiecznych" i "szkodliwych" treściom, które od wielu lat istniały bez problemu. Co więcej, dochodziło do sytuacji, w której odwołania twórców były odrzucone w rekordowo szybkim tempie – szybszym niż mógłby na nie zareagować człowiek.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop MSI Katana 17 B12VEK-1034XPL 17.3" IPS 144Hz i5-12450H 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX4050 DLSS 3, Funkcje AI
Laptop MSI Katana 17 B12VEK-1034XPL 17.3" IPS 144Hz i5-12450H 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX4050 DLSS 3, Funkcje AI
0 zł
3999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999.99 zł
Laptop ASUS TUF Gaming A16 FA608UH-R7165W 16" IPS 165Hz R7-260 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX5050 DLSS 4 Windows 11 Home
Laptop ASUS TUF Gaming A16 FA608UH-R7165W 16" IPS 165Hz R7-260 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX5050 DLSS 4 Windows 11 Home
0 zł
4999 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Laptop HP EliteBook X G1a 14" IPS Ryzen AI 7 PRO 360 64GB RAM 1TB SSD Windows 11 Professional
Laptop HP EliteBook X G1a 14" IPS Ryzen AI 7 PRO 360 64GB RAM 1TB SSD Windows 11 Professional
0 zł
9562.82 zł - najniższa cena
Kup teraz 9562.82 zł
Advertisement

Czego dotyczyły filmiki? Były to między innymi poradniki o tym, jak zainstalować Windowsa 11. Jak wyjaśnia w rozmowie z portalem Ars Technica, Rich White, twórca kanału CyberCPU Tech, tego typu treści są jednymi z najważniejszych i generują konsekwentnie wysokie wyniki. White był skonfundowany i nie wiedział, co sprawiło, że YouTube usunęło tego rodzaju zawartość z jego kanału. Natomiast doprowadziło to do sytuacji, w której kanały z poradami technicznymi mogły zniknąć w mgnieniu oka – twierdzi inny autor treści na YouTube – twórca kanału Britec09.

W związku z niedawnymi czystkami, Britec musiał wstrzymać umowę sponsorską z powodu niepewnej sytuacji i to właśnie przyczynił się do utraty ogromnej części jego dochodu.

Twórcy treści skupiający się na poradnikach, poradach technologicznych i filmikach dot. napraw są zaniepokojeni. Obawiają się, że zaszły nieoczekiwane zmiany w automatycznej moderacji, a przez to publikowanie filmików, które wydają się w kręgach technologicznych normą, może zmieść ich kanał z YouTube'a.

Firma YouTube zareagowała i przywróciła usunięte filmiki, a dodatkowo potwierdziła portalowi Ars Technica, że podjęła kroki, aby te i podobne treści nie były usunięte w przyszłości. Jednocześnie właściciele platformy utrzymują, że początkowe decyzje o usunięciu filmików i decyzje w sprawie odwołań nie były podejmowane przez systemy AI.

Jak zauważa Britec, narzędzie dla twórców na YouTube rekomenduje tworzenie treści, które... będą skutkowały usunięciem filmików. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że twórcy treści prędzej będą dokonywać auto-cenzury i ograniczać zakres własnych filmików, aniżeli walczyć z AI.

Image
telepolis
Google YouTube moderacja
Zródła zdjęć: Tada Images / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Ars Technica