Orange zbudował prywatną sieć 4G i 5G w fabryce Nokii

Nokia wybrała Orange do współpracy przy budowie prywatnej sieci 4G i 5G, która powstała na terenie fabryki fińskiej firmy w Bydgoszczy oraz w centrum badawczo-rozwojowym. Sieć obejmuje powierzchnię 13 tys. m2.

Nokia ma w Bydgoszczy fabrykę oraz trzy budynki centrum badawczo-rozwojowego, które są częścią dużego ekosystemu fabryk i centrów badawczo-rozwojowych Finów w Polsce, zatrudniającego ponad 6 tys. osób. W bydgoskiej fabryce Nokia integruje i testuje zaawansowane systemy i sieci teleinformatyczne dla operatorów telekomunikacyjnych i klientów z sektorów przemysłu, transportu czy energetyki.

Prywatne sieci 5G to bez wątpienia przyszłość efektywnego przemysłu. Cieszę się, że możemy się pochwalić unikatowym na polskim rynku doświadczeniem, zebranym podczas realizacji działających już wdrożeń tego typu, które procentują przy kolejnych projektach, jak ten z Nokią. To rozwiązanie umożliwiające maksymalne dopasowanie łączności do potrzeb klienta, bezpieczne i podnoszące efektywność procesów.

– powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska

Prywatna sieć kampusowa, zbudowana w Bydgoszczy, jest oparta na rozwiązaniu Nokia Digital Automation Cloud – prywatnej platformie aplikacyjnej, zapewniającej wysoką przepustowość, niewielkie opóźnienia i lokalne przetwarzanie brzegowe. Rozwiązanie to zapewnia niezawodny i bezpieczny dostęp do sieci. Kluczowym elementem systemu, poza siecią dostępową w technologii 4 i 5G, jest serwer brzegowy, czyli platforma do konfiguracji, zarządzania i monitorowania oraz hostingu sieci i aplikacji oraz miejsce przechowywania i przetwarzania danych.

W każdym z trzech budynków znajdują się dwie wewnętrzne stacje bazowe. Jest też stacja zewnętrzna, która zapewnia zasięg poza budynkami. Dzięki tej nowej sieci dużo prostsza jest automatyzacja procesów produkcyjnych, zarządzanie i monitorowanie urządzeń i pojazdów autonomicznych AGV (ang. Automated Guided Vehicle) oraz ich bardzo precyzyjna lokalizacja z dokładnością do 30 cm. Sieć zapewnia również grupową komunikację głosową i wideo między pracownikami fabryki (push to talk/push to video), wymianę danych pomiędzy liniami produkcyjnymi wyposażonymi w urządzenia przemysłowego Internetu rzeczy (IoT), a także umożliwia zdalną obsługę drona wyposażonego w kamerę wideo, w celu monitorowania kontenerów i dużych powierzchni. Prywatna sieć 5G jest również bazą badawczo-rozwojową do wdrażania projektów optymalizacji procesów produkcji dla przemysłu 4.0.

Sieć w Bydgoszczy jest siecią całkowicie prywatną i służy tylko do komunikacji na terenie fabryki (nie jest zintegrowana z siecią Orange Polska). To typowe rozwiązanie dla sieci o bardzo wysokich wymaganiach co do poziomu bezpieczeństwa i prywatności danych, dostępności, niskich opóźnień czy niezawodności. Jako całkowicie prywatna sieć komórkowa, która pozostaje do wyłącznej dyspozycji firmy, jest ona niedostępna dla innych, nieuprawnionych użytkowników oraz umożliwia szybkie wdrażanie i uruchamianie nowych aplikacji specyficznych dla potrzeb fabryki. Takie odseparowanie usług możliwe jest dzięki dostarczanym w tym celu dedykowanym kartom SIM.

Nokia ma duże doświadczenie w tworzeniu prywatnych sieci kampusowych w technologiach 4G LTE oraz 5G, a rozwiązanie, które wspólnie z Orange wdrożyliśmy w naszej bydgoskiej siedzibie, gwarantuje bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa i elastyczności naszych działań. Wraz z naszym partnerem – Orange otwieramy nowy etap rozwoju naszej fabryki przyszłości, oferując lepsze doświadczenia na miejscu oraz zapewniając naszą wydajność i konkurencyjność.

– powiedział Piotr Binda, Customer Team Head Europe East w Nokii

