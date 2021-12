Orange daje za darmo sutą paczkę gigabajtów. Ile dostaniesz przed świętami?

W okresie przedświątecznym darmowy internet będzie cennym dodatkiem – gigabajty przydadzą się na przykład podczas poszukiwania prezentów pod choinkę. Klienci Orange mogą od dziś odebrać bonus z GB, który im to ułatwi.

W ostatnich edycjach akcji „Środy z Mój Orange” pomarańczowy operator rozdaje co tydzień dodatkowe gigabajty na internet. Im bliżej świąt, tym paczki są większe – dwa tygodnie temu było to 7 GB, tydzień temu 10 GB, a od dziś można odebrać pokaźny pakiet 15 GB. Tyle wystarczy, by intensywnie korzystać z mobilnego internetu w gorącym okresie przedświątecznym.

Darmowe 15 GB mogą odebrać klienci abonamentowi Orange, natomiast w ofertach pre-paid operator takiego prezentu wciąż nie przewiduje. Bonus będzie czekał do najbliższego wtorku, czyli do 21 grudnia, do końca dnia. Bezpłatny internet można wykorzystać na dowolny cel, buszując w globalnej sieci, ale z terenu Polski. Ważność pakietu obowiązuje do końca cyklu rozliczeniowego.

Jak odebrać pakiet 15 GB internetu? Wystarczy wejść do aplikacji „Mój Orange” (w pełni się do niej logując) i zajrzeć do zakładki „Dla Ciebie”. Tam wystarczą dwa kliknięcia i można korzystać z bonusu.

W Orange wciąż jest dostępna inna okazja – darmowe 300 GB internetu. Jest to jednorazowa oferta dla klientów abonamentowych, z której można skorzystać do 3 stycznia 2022 r. Po aktywacji pakiet zachowuje ważność przez 30 dni.

Źródło zdjęć: Orange Polska, Alina Blumberg z Pexels

Źródło tekstu: wł.