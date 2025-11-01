Aktualizacja do Windows 11 sprawia problemy w sprzęcie medycznym

Dość powszechnie znanym problemem jest brak możliwości aktualizacji systemu do Windows 11 z powodu niespełniania wymagań sprzętowych. Oczywiście nie mówię tu o kwestii wydajności sprzętu, a o braku modułu TPM 2.0 na płycie głównej. Co prawda istnieją metody pozwalające na uniknięcie tych ograniczeń. Są one jednak śmiertelnie niebezpieczne, przynajmniej zdaniem YouTube. To jednak żaden problem w porównaniu do sprzętu medycznego.

Windows 11 w sprzęcie medycznym

Oczywiście, sterowniki napisane pod Windows 10 dla zaawansowanego sprzętu medycznego teoretycznie mogą działać na Windows 11. Teoretycznie... problem w tym, że najmniejszy błąd może dać błędny wynik badań, lub stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. W przypadku urządzeń z Windowsem 10, które nie są podłączone do sieci, nie stanowi to problemu: wystarczy tylko nie aktualizować systemu. Ich poziom bezpieczeństwa nie ma znaczenia.

Jednak w przypadku urządzeń, które są już podpięte do sieci, aktualizacja może okazać się niezbędna. Oczywiście, teoretycznie wciąż można płacić Microsoftowi za aktualizacje bezpieczeństwa Windowsa 10. Jednak ten okres zakończy się w przyszłym roku. Wymiana sprzętu, często za setki tysięcy, lub miliony również mija się z celem. Co więcej, część szpitali udało się do twórców sterowników z prośbą o przygotowanie wersji sterowników pod Windows 11. Sęk w tym, że cena takiej usługi często przekracza kilkadziesiąt tysięcy dolarów.