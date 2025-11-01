Masz ten sprzęt do grania? Koniecznie sprawdź tę aktualizację

Dalsza część tekstu pod wideo

MSI Claw z najnowszą wersją Windowsa do gier

Xbox Full Screen Experience (FSE), czyli konsolowy wariant Windows 11, właśnie trafia na konsole MSI Claw. Jest on dostępny tam w formie bety dla członków programu Windows 11 Insider Preview. FSE zadebiutował w konsolach ASUS Xbox ROG Ally i Ally X w październiku 2025 r. System ma spory potencjał, ale jeszcze go w pełni nie rozwinął.

Aby włączyć Xbox FSE, należy przejść do Start -> Ustawienia -> Granie -> Pełnoekranowe środowisko, a następnie w polu Aplikacja domowa wybrać Xbox.

Po włączeniu tej funkcji, można ją uruchomić z widoku zadań, paska gry albo skonfigurować, aby handheld (w tym przypadku MSI Claw) od razu uruchamiał się przy starcie w tym trybie.

Full Screen Experience zwalnia zasoby systemowe poprzez wyłączenie zbędnych usług Windowsa, redukuje input lag, upraszcza multitasking oraz poprawia nawigację po systemie przy użyciu gałek analogowych.