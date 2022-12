5G w Polsce przyspieszy. Podano kluczową datę

Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił start konsultacji dokumentacji dotyczącej zbliżającej się drugiej aukcji na rozdysponowania pasma C (3,4-3,8 GHz) na potrzeby sieci 5G.

Długie oczekiwanie na drugą aukcję 5G powoli dobiega końca. W 2020 roku nie udało się jej przeprowadzić przede wszystkim z powodu pandemii COVID-19. Później "hamulcowym" była długo procesowana nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Jest duża szansa, że tym razem się uda.

Zaczęło się 3 lata temu

Analogiczne do obecnego postępowanie konsultacyjne ruszyło 9 grudnia 2022 roku. Poprzedziło ono ogłoszoną 6 marca 2020 roku aukcję na rozdysponowanie częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz na potrzeby sieci komórkowych 5G. W ofercie były cztery bloki o szerokości 80 MHz każdy.

Niestety, niecałe 3 miesiące później aukcja 5G została anulowana. Zaczęło się wtedy długie oczekiwanie na jej ponowny start. Ten nieoficjalnie był zapowiadany kilka razy. Były głosy, że częstotliwości powinny zostać rozdysponowane jeszcze w 2020 roku, co przyczyniłoby się do lepszego działania sieci piątej generacji w Polsce. Tak się jednak nie stało również w 2021 roku oraz w 2022 roku. Na przeszkodzie najpierw stała pandemia COVID-19, a później wspomniane wyżej prace nad nową ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Do dwóch razy sztuka

W końcu pojawiło się światełko w tunelu, gdy w ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy się o planowanym przez UKE starcie konsultacji dotyczących dokumentacji aukcyjnej. Ponownie do rozdysponowania są 4 bloki częstotliwości po 80 MHz każdy, z zakresu 3480-3800 MHz. Cena wywoławcza każdego bloku wyniesie 450 mln zł. Czas rezerwacji to 15 lat.

W aukcji 5G może wziąć udział podmiot, który w latach 2016-2021 zainwestował w infrastrukturę co najmniej 1 mld zł. Musi on również posiadać ogólnopolską rezerwację na co najmniej jedno z pasm: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz lub 2600 MHz.

Terminarz

20 grudnia 2022 roku ruszają konsultacje dotyczące dokumentacji aukcyjnej. Termin składania stanowisk mija 31 stycznia 2023 roku. Kolejne etapy postępowania aukcyjnego pokazuje poniższa grafika. Urząd Komunikacji Elektronicznej przewiduje, że nowe częstotliwości powinny trafić do operatorów w okolicach sierpnia 2023 roku.

Zobowiązania operatorów

Na operatorach, którzy wygrają aukcję 5G, będą ciążyć różne zobowiązania. Te ilościowe mówią o tym, że do 36 miesięcy od daty doręczenia decyzji o przydzieleniu bloku częstotliwości z pasma C operator będzie musiał zapewnić co najmniej 3800 stacji bazowych wykorzysujących nowe pasmo na terenie całego kraju, w tym:

co najmniej 400 stacji bazowych na obszarach gmin z 10-20 tys. mieszkańców (538 gmin),

co najmniej 700 stacji bazowych na obszarach gmin z 20-50 tys. mieszkańców (255 gmin),

co najmniej 300 stacji bazowych na obszarach gmin z 50-80 tys. mieszkańców (45 gmin).

Zobowiązania jakościowe zostały podzielone na kilka obszarów. Dotyczą one osiągnięcia określonego poziomu pokrycia kraju zasięgiem oraz wymaganej przepustowości i maksymalnych opóźnień. Szczegóły poniżej.

Spełnianie powyższych zobowiązań będzie weryfikowane. prowadzona będzie analiza pasywna i aktywna, a także pomiary terenowe.

Urząd Komunikacji Elektronicznej przewiduje, że w aukcji 5G wystartują operatorzy z Wielkiej Czwórki, czyli Orange Polska, P4 (Play), Polkomtel (Plus) oraz T-Mobile Polska. Jeśli któryś z operatorów nie przystąpi do aukcji, pozostający blok częstotliwości zostanie podzielony i każdy z operatorów będzie mógł się o te częstotliwości ubiegać. Każdy z operatorów biorących udział w aukcji będzie mógł się ubiegać o uzyskanie jednego bloku częstotliwości z pasma C. UKE nie przewiduje możliwości zakupu większej liczby dostępnych bloków przez jednego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego.

Częstotliwości w rękach operatorów

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował podczas konferencji zestawienie zasobów częstotliwości, które są w rękach czterech wymienionych wyżej operatorów. W tabeli (poniżej) uwzględniono również, że każdy z telekomów nabędzie blok o szerokości 80 MHz z pasma C.

Co dalej?

Regulator podzielił się również wstępnymi planami na przyszłość. Planowane są:

procedura selekcyjna 700 MHz – 2023 rok,

procedura selekcyjna 800 MHz – 2023/2024 rok,

reshuffling pasm 900 MHz i 1800 MHz – 2023/2024 rok.

