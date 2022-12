Polska wyprzedziła Japonię, internet mobilny przyspieszył

Firma Ookla, znana ze swojego testu speedtest.net, opublikowała wyniki najnowszego rankingu szybkości internetu na świecie. Polska awansowała, wyprzedzając Japonię.

Firma Ookla opublikowała listopadowy ranking Speedtest Global Index, w którym porównuje szybkość internetu mobilnego w 142 krajach świata oraz internetu stacjonarnego, gdzie w tabeli znalazło się 180 państw. Co ważne, ranking jako wartość podstawową uwzględnia medianę, a nie średnią, co lepiej odzwierciedla rzeczywiste osiągi sieci.

Szybkość internetu mobilnego

W zestawieniu szybkości internetu mobilnego Polska od dłuższego czasu znajduje się w okolicach 50. miejsca, a w październiku zaliczyła spadek na 54. pozycję z wynikiem 39,07 Mbps podczas pobierania danych oraz 8,90 Mbps podczas wysyłania.

Tym razem jednak Polska awansowała o pięć miejsc, wskakując na 49. pozycję z szybkością pobierania 40,92 Mbps, 9,13 Mbps podczas wysyłania i pingiem 26 ms. Jest to najlepszy wynik Polski odnotowany dotąd w rankingu Speedtest.net, chociaż już wcześniej szybkość pobierania przekraczała 40 Mbps (ale spadła).

Ciekawostką jest, że tuż za nami z takim samym wynikiem pobierania (40,92 Mbps) znajduje się Japonia, która jednak przegrała pod względem prędkości wysyłania (7,68 Mbps). Co prawda ten kraj wcześniej też nie osiągał rekordowych prędkości, ale jednak zdecydowanie wyprzedzał Polskę.

W Polsce najszybszy internet mobilny odnotowano w Warszawie (43,30 Mbps, awans +3, miejsce 61. na świecie), w rankingu znalazł się też Kraków (41,28 Mbps, b.z., miejsce 66.).

Światowa mediana prędkości pobierania w internecie mobilnym wynosi 33,97 Mbps, zaś wysyłania 9,34 Mbps. Ping to z kolei 28 ms. Najszybszym pobieraniem danych mogli się cieszyć mieszkańcu Kataru (176,18 Mbps) – kraj ten wyraźnie przyspieszył na Mundial, bo awansował o dwie pozycje, spychając na drugiej miejsce Zjednoczone Emiraty Arabskie (139,41 Mbps) i Norwegię (131,54 Mbps).

Miejsce Zmiana kraj Mbps (mediana) 1 +2 Katar 176,18 2 -1 Zjednoczone Emiraty Arabskie 139,41 3 -1 Norwegia 131,54 4 - Korea Południowa 118,76 5 +2 Dania 113,44 6 -1 Chiny 109,40 7 -1 Holandia 109,06 8 +13 Makau (SAR) 106,38 9 -1 Bułgaria 103,29 10 +1 Brunei 102,06 11 -2 Kuwejt 97,66 12 -2 Arabia Saudyjska 90,49 13 -1 Australia 86,01 14 +2 Szwecja 85,64 15 - Bahrajn 84,22 16 +1 Finlandia 83,61 17 +1 Kanada 82,68 18 -4 Szwajcaria 77,36 19 -6 Luksemburg 76,75 20 +3 Stany Zjednoczone 74,83 21 -1 Singapur 72,18 22 +9 Malediwy 71,40 23 -4 Chorwacja 70,27 24 +2 Tajwan 68,04 25 -3 Macedonia Północna 65,88 26 -1 Cypr 64,26 27 +1 Portugalia 62,95 28 +4 Grecja 61,40 29 - Austria 61,19 30 +3 Francja 59,66 31 +4 Estonia 59,46 32 -8 Litwa 58,30 33 -6 Nowa Zelandia 56,64 34 -4 Hongkong (SAR) 56,51 35 -1 Belgia 56,18 36 +1 Niemcy 56,18 37 +8 Słowacja 54,41 38 +2 Oman 52,35 39 -1 Słowenia 50,75 40 -4 Czarnogóra 49,34 41 -2 Malta 48,67 42 -1 Serbia 46,50 43 - Łotwa 46,10 44 - Zjednoczone Królestwo 46,02 45 +3 Czechy 44,46 46 +3 Węgry 41,11 47 +3 Rumunia 41,09 48 -2 Iran 40,97 49 +5 Polska 40,92 50 -3 Japonia 40,92



Szybkość internetu stacjonarnego

W zestawieniu internetu stacjonarnego Polska znalazła się na 31. miejscu (awans +1) z medianą 95,95 Mbps podczas pobierania i 35,19 Mbps podczas wysyłania. Opóźnienie wynosi natomiast 10 ms. Najszybsze łączaw w Polsce ma Kraków (144,07 Mbps)

Światowa mediana internetu stacjonarnego to 74,54 Mbps i 31,75 Mbps, pierwsze miejsce w rankingu należy do Chile (216,46 Mbps podczas pobierania), drugie do Chin (214,58 Mbps), na trzecim uplasował się Singapur (214,23 Mbps). Do Japonii w tym rankingu Polsce jest już niestety daleko – tam mediana to 150,32 Mbps.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Ookla