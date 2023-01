Orange prezentuje Światłowód Pro 2.0 z prędkością do 2 Gb/s

Orange wprowadza nową opcję internetu światłowodowego – Światłowód Pro 2.0. Łączna prędkość internetu osiągana na wielu urządzeniach ma wynosić teraz do 2 Gb/s. Prędkość maksymalna na jednym urządzeniu to jednak tylko 1 Gb/s.

Wprowadzając nową ofertę, Orange zauważa, że w polskich gospodarstwach domowych jest średnio 6 urządzeń podłączonych do sieci – i ta liczba będzie rosła, a do tego potrzebny jest coraz lepszy internet.

By spełnić oczekiwania wymagających użytkowników, Orange wprowadza Światłowód Pro 2.0. Operator obiecuje internet o prędkości do 2 Gb/s, osiąganej jako suma prędkości na co najmniej dwóch urządzeniach – na jednym urządzeniu będzie to jednak maksymalnie 1 Gb/s. Prędkość wysyłania danych w tej opcji prędkości wynosi do 600 Mb/s.

Oferta proponowana jest w wersji z abonamentem komórkowym lub bez. W każdym z wariantów, w umowie podpisywanej na 24 miesiące za pierwsze dwa miesiące korzystania z nowej prędkości światłowodu klient nie zapłaci abonamentu.

W podstawowym wariancie bez abonamentu komórkowego opłata wynosi 89,99 zł na miesiąc z rabatami za zgody marketingowe. Od 25. miesiąca usługa będzie kosztować jednak 99,99 zł/mies. (umowa na czas nieokreślony). Dodatkowym kosztem jest 3,99 zł/mies. za modem Funbox 6 z Wi-Fi 6 oraz jednorazowa aktywacja 59,99 zł. Na tym nie koniec. Jest jeszcze dopłata 20 zł/mies. za internet w budynkach o typie zabudowy jednorodzinnej.



Innym wariantem jest Orange Światłowód Pro 2.0 z TV (131 kanałów) za 129,99 zł na miesiąc z rabatami. Do tego należy doliczyć modem i dekoder za 7,98 zł/mies. oraz aktywację za 59,99 zł. Od 25. miesiąca opłata wynosi 139,99 zł/mies.

Decydując się na ofertę z abonamentem komórkowym, klient będzie musiał w najtańszym wariancie zapłacić 119,99 zł/mies. z rabatami. Tu również dochodzą dodatkowe opłaty 3,99 zł/mies. za modem oraz za aktywację 59,99 zł. W tym wariancie operator proponuje abonament komórkowy z internetem 20 GB, rozmowami, SMS-ami i MMS-ami bez limitu.

Są jeszcze dwa wyższe plany z abonamentem komórkowym – pierwszy za 99,99 zł (do 6 miesiąca) i 159,99 (od 7 do 24 miesiąca) oraz drugi za 189,99 zł.

Orange dostarcza światłowód w technologii FTTH (Fiber To The Home), czyli do samego mieszkania. Usługa będzie świadczona w sieci własnej Orange na obszarze zderegulowanym (poza POPC). W zasięgu usługi jest prawie 2,7 mln gospodarstw domowych w Polsce.

Szczegóły nowej oferty można poznać na stronie: https://www.orange.pl/zobacz/swiatlowod-2.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Orange Polska