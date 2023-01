Orange dopali całe miasto. Pierwsza taka inwestycja w Polsce

Orange szczyci się coraz większym zasięgiem internetu światłowodowego, a także wprowadza nowe, związane z tym usługi szybkiego internetu. Demonstracją możliwości pomarańczowej sieci ma być także pierwsze światłowodowe miasto w Polsce.

Rzecznik Orange Polska – Wojtek Jabczyński – ujawnił na firmowym blogu, a także w uzupełniającym wpis materiale na YouTube plany dotyczące Trzebiatowa. To dość niepozorne, ale urocze, 10-tysięczne, turystyczne miasto w woj. zachodniopomorskim, które leży ok. 8 km od Bałtyku.

Do końca tego roku Trzebiatów będzie pierwszym miastem w Polsce, w którym Orange chce objąć zasięgiem sieci światłowodowej niemal wszystkie gospodarstwa domowe.

Jak widać na filmie, w mieście trwają intensywne prace montażowe. Dotąd Orange położył już tam 128 km światłowodów, dzięki czemu ok. 70 proc. mieszkańców może korzystać z internetu o prędkości do 1 Gb/s. Według planów Orange do końca 2023 roku w Trzebiatowie cała sieć miedziana zostanie zastąpiona nowoczesnym światłowodem.

Dlaczego Orange wybrał akurat Trzebiatów jako swoje poletko eksperymentalne? Zdecydowały kwestie biznesowe, odpowiednia wielkość, możliwości techniczne i przede wszystkim ogromna przychylność lokalnego samorządu.

Niewielu zdaje sobie sprawę, że aż 75 proc. czasu potrzebnego na realizację inwestycji zajmuje uzyskanie wszystkich, potrzebnych zgód. Wsparcie władz miasta w tym kontekście jest nieocenione. W przypadku Trzebiatowa – i wielu innych miast – nasze inwestycje światłowodowe przekładają się na lepszy komfort życia mieszkańców, łatwiejsze prowadzenie biznesu i oszczędności w budżecie miasta

– wyjaśnia na blogu Wojtek Jabczyński.

Wiceburmistrz Trzebiatowa, Grzegorz Olejniczka, tłumaczy, że dzięki tej inwestycji mieszkańcy miasta będą mogli pracować zdalnie, ale światłowód jest także dodatkową zachętą dla turystów. Wprowadzenie w całym mieście najszybszego internetu spowoduje także wzrost zainteresowania ze strony przedsiębiorców.

Włodarze Trzebiatowa przekonują, że dostarczenie światłowodu w całym mieście zwiększy w nim bezpieczeństwo, usprawni komunikację i zarządzenie ruchem poprzez wprowadzane równolegle rozwiązania smart city czy nowoczesny monitoring. Inwestycja z czasem ma też zapewnić oszczędności dla budżetu miasta.

W całej Polsce pomarańczowa sieć światłowodowa ma już długość 195 tys. km. W zasięgu tej usługi w Orange (poza POPC) jest prawie 2,7 mln gospodarstw domowych.

Źródło zdjęć: Orange

Źródło tekstu: Blog Orange Polska