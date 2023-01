Ericsson szkoli Orange. Chodzi o 5G

Znana firma Ericsson już wcześniej zapowiedziała organizację nowoczesnych szkoleń dla specjalistów z wykorzystaniem metawersum. Teraz z ich wiedzy i technologii skorzysta orange.

Już pod koniec zeszłego roku, Ericsson zorganizował konferencję, na której zostały pokazane ich najnowsze osiągnięcia wśród technologii radiowych. Jednym z ich kluczowych nowości jest stworzenie przestrzeni w wirtualnej rzeczywistości, gdzie mogą przeprowadzać szkolenia specjalistów. Jednym z ich pierwszych klientów jest Orange.

Orange Polska bierze udział w szkoleniach z 5G

Tak się akurat składa, że mogłem osobiście zobaczyć, jak prezentuje metawersum stworzone przez firmę Ericsson. Mówiąc krótko, oprawą graficzną nie powala, ale nie chodzi tu o to, by cieszyć oko fotorealizmem, tylko zdobyć umiejętności. Więcej o samym metawersum Ericssona można przeczytać w moim poprzednim artykule.

Opracowując program szkoleniowy w Metaverse skupiliśmy się na efektywnej nauce. Pomimo że jesteśmy otoczeni przez nowoczesne technologie, nasz umysł przyswaja wiedzę tak samo jak wieki temu – poprzez obserwację otoczenia oraz interakcję z innymi osobami

- wyjaśnia Ewelina Grabowska, Dyrektor ds. Rozwoju na Europę i Amerykę Łacińską w firmie Ericsson.

Na razie jedynym typem szkolenia przeprowadzanym przez Ericsson jest 5G Core i to właśnie w nim uczestniczyli specjaliści z polskiego oddziału Orange. Uczestnicy programu ocenili zajęcia jako bardziej angażujące. pozwalające łatwiej zapamiętać nowe informacje w porównaniu do tradycyjnych szkoleń. Doceniono świeżość spojrzenia na metody edukacji i empiryczne doświadczenia. Nie jest to jednak koniec współpracy między tymi podmiotami.

Jeszcze w 2023 roku Ericsson planuje przeprowadzić kolejne szkolenie w Metaverse dla specjalistów Orange wykorzystując doświadczenie i uwagi zebrane po pierwszej sesji szkoleniowej. Bazując na polskich doświadczeniach firma zamierza również wdrożyć to rozwiązanie na całym świecie.

