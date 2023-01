Król Karol III pozwał Twittera. Ktoś nie zapłacił czynszu

Brytyjska korona pozwała Twittera, czyli pośrednio też Elona Muska. Chodzi o biura serwisu społecznościowego w Londynie.

Crown Estate, czyli niezależna firma, która zarządza ziemiami i nieruchomościami brytyjskiej korony, pozwała — w imieniu Króla Karola III — Twittera. Chodzi o biura serwisu społecznościowego w Londynie i niezapłacony czynsz.

Twitter nie zapłacił czynszu

Z oświadczenia Crown Estate wynika, że Twittera zalega z czynszem za prestiżową powierzchnię biurową w centrum Londynu, która należy do brytyjskiej korony. Co prawda wewnątrz i na samym budynku zniknęły już wszelkie ślady obecności tzw. ćwierkacza, ale według dokumentów pomieszczenia nadal są zajmowane przez firmę należącą do Elona Muska.

Twitter na razie w żaden sposób nie skomentował tej sprawy. Natomiast wiemy, że to nie pierwszy tego typu przypadek. Podobny pozew został złożony z powodu niezapłaconego czynszu za biura w San Francisco przy 650 California Street.

Według nieoficjalnych doniesień Elon Musk, po przejęciu firmy, zakazał płacenia za biura i wszelkim dostawcom, prawdopodobnie, aby obniżyć koszty. Jednak w dłuższej perspektywie zapewne odbije się to Twitterowi czkawką, gdy nie tylko będzie musiał zapłacić zaległe pieniądze, ale do tego dojdą też kary i odsetki.

To kolejny dowód na to, jak wielki panuje bałagan w Twitterze po przejęciu firmy przez Elona Muska.

