Polska zawstydziła Elona Muska. Ważną rolę odegrał Orlen

W pierwszych tygodniach ataku Rosji na Ukrainę Elon Musk zabłysnął ofertą darmowych terminali Starlink, przekazanych pogrążonemu w wojnie krajowi. Nasz rząd przekonuje jednak, że to Polska jest największym dostawcą satelitarnych zestawów.

Terminale Starlink, zapewniające satelitarny internet z niemal dowolnego miejsca, wypełniają lukę w ukraińskiej infrastrukturze telekomunikacyjnej, niszczonej przez rosyjskich agresorów. Już marcu, tuż po wybuchu wojny, Elon Musk zaczął dostarczać naszym sąsiadom darmowe zestawy Starlink, zapewniając też działanie usługi na tym terenie.

Szybko jednak się okazało, że większą liczbę terminali Starlink, za to z mniejszym rozgłosem, dostarczyły osobiście lub sfinansowały rządy USA, Wielkiej Brytanii, a także Polski. W październiku 2022 takie zestawy stanowiły 85% wszystkich terminali Starlink na Ukrainie. Wówczas ich łączna liczba szacowana była na 20 tysięcy, z czego 9 tysięcy dostarczyła Polska. Zewnętrzni dostawcy opłacali też 30% kosztów samej usługi internetowej Starlink.

Polska przekazała kolejne 7990 terminali Starlink dla Ukrainy

Dziś polski rząd poinformował o przekazaniu nowej partii 7990 terminali Starlink dla Ukrainy. Dzięki temu liczba zestawów udostępnionych tylko przez Polskę urosła do 20 tysięcy, z czego 5 tysięcy sfinansował Orlen. Zostaną one wykorzystane do wsparcia łączności, świadczenia pomocy medycznej i energetycznej.

Aktualną, łączną liczbę przekazanych Ukrainie i działających Starlinków trudno jednak oszacować, tym bardziej, że zestawy są nieustannie niszczone i zastępowane nowymi.

Jak poinformował premier Ukrainy Denys Szmyhal, przekazane przez Polskę terminale Starlink trafią do ponad 4 tysięcy punktów pomocy, tak zwanych Punktów Niezłomności. Są to miejsca, gdzie obywatele Ukrainy mogą skorzystać z dostępu do prądu, wody, internetu czy podstawowej pomocy medycznej. Punkty te są rozlokowane na terenie całej Ukrainy.

Zestawy Starlink pozwalają na łączność z każdego miejsca na terenie Ukrainy niezależnie od naziemnej infrastruktury. Do odbioru sygnału wystarczy terminal i antena, które w krótkim czasie mogą zostać rozlokowane tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Terminale Starlink są też wykorzystywane w punktach medycznych i szpitalach, a także przez koleje ukraińskie, by pracownicy i pasażerowie mieli stabilną łączność i internet. Starlinki pozwalają również szybko wezwać służby ratunkowe i śledzić doniesienia z frontu, niosą także pomoc podczas nauki zdalnej.

