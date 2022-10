Elon Musk nie chce już wspierać Ukrainy, Polska w tle

Elon Musk powiedział, że jego firma SpaceX nie może już finansować usługi satelitarnej łączności internetowej w Ukrainie. Miliarder chce, żeby Pentagon przejął finansowanie wykorzystania Starlinka przez rząd i armię tego kraju.

Tuż po rosyjskiej agresji na Ukrainę, do tego kraju trafiły satelitarne terminale internetowe Starlink jako odpowiedź na niszczoną przez agresorów infrastrukturę telekomunikacyjną naszego wschodniego sąsiada. Do tej pory do Ukrainy trafiło 20 tysięcy takich zestawów. Jak napisał Elon Musk na Twitterze, cała operacja kosztowała już firmę SpaceX 80 milionów dolarów, a do końca 2022 roku koszt ten przekroczy 100 milionów dolarów.

SpaceX chce skończyć z finansowaniem satelitarnego Internetu w Ukrainie. Jak informuje CNN, firma Elona Muska wysłała list do Pentagonu, w którym zażądała od amerykańskiego Departamentu Obrony, by ten przejął opłacanie wojskowego wykorzystania Starlinków w ogarniętym wojną kraju. Miałoby to kosztować ponad 120 milionów dolarów do końca tego roku i niemal 400 milionów dolarów przez następne 12 miesięcy.

Nie jesteśmy w stanie dalej przekazywać terminali na Ukrainę ani finansować istniejących terminali na czas nieokreślony.

– napisał SpaceX w liście do Pentagonu

Z przesłanych do Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych dokumentów wynika, że ukraiński generał Walerij Zaluzhniy poprosił w lipcu tego roku Elona Muska o prawie 8 tysięcy dodatkowych terminali Starlink. Prośba została umotywowana między innymi tym, że około 500 terminali miesięcznie jest niszczonych w walkach. To miało postawić firmę SpaceX przed dokonaniem strasznie trudnych decyzji. Zewnętrzny konsultant pracujący dla firmy Muska uważa, że SpaceX nie ma zdolności finansowej do zapewnienia dodatkowych terminali i usług, o które prosi Ukraina.

Starlinki w Ukrainie miały zewnętrzne finansowanie

Po ponad siedmiu miesiącach wojny w Ukrainie trudno jest przecenić wpływ, jaki Starlink wywarł na ten kraj. Rząd w Kijowie, ukraińskie wojsko, organizacje pozarządowe i cywile polegają na zwinnych, kompaktowych i łatwych w użyciu jednostkach stworzonych przez SpaceX. Internet satelitarny jest używany nie tylko do komunikacji głosowej i elektronicznej, ale także do pomocy w sterowaniu dronami czy przesyłania wideo w celu skorygowania artyleryjskiego ognia.

Okazuje się jednak, że nie tylko firma Elona Muska finansowała całe przedsięwzięcie. Jak podaje CNN, chociaż Musk otrzymał szerokie uznanie i podziękowania za odpowiedź na prośby o udostępnienie usługi Starlink w Ukrainie zaraz po rozpoczęciu wojny, w rzeczywistości zdecydowana większość (85%) z 20 tysięcy terminali otrzymała pełne lub częściowe finansowanie ze źródeł zewnętrznych, w tym rządu USA, Wielkiej Brytanii i Polski. Podmioty te opłaciły też około 30% kosztów samej usługi internetowej Starlink, która w najbardziej zaawansowanej wersji kosztuje aż 4500 dolarów miesięcznie na każdą jednostkę. To wszystko wynika wprost z listu SpaceX do Pentagonu.

Wczesne wsparcie USA pochodziło z Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (USAID), która (według Washington Post) wydała około 3 milionów dolarów na sprzęt i usługi w Ukrainie. Największym pojedynczym płatnikiem za terminale, według nowo uzyskanych dokumentów, jest Polska z płatnością za prawie 9 tysięcy tych urządzeń. Stany Zjednoczone dostarczyły prawie 1700 terminali. Inni współfinansujący to Wielka Brytania, organizacje pozarządowe i crowdfunding.

Co ciekawe, SpaceX twierdzi, że zaoferował w Ukrainie najwyższy i najdroższy pakiet (za 4500 dolarów) we wszystkich terminalach, mimo że w przypadku większości z nich podpisano umowę na tańszą usługę, kosztującą 500 dolarów miesięcznie. Same terminale zostały wycenione na 1500 dolarów i 2500 dolarów. Modele konsumenckie są znacznie tańsze, a cena usługi w Ukrainie wynosi 60 dolarów miesięcznie.

